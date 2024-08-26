快訊／柯文哲認了選舉補助款3分之2歸自己　用來設自用辦公室

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民眾黨主席柯文哲今（26）日被民進黨台北市議員林延鳳踢爆，早在今年5月10日就豪砸4300萬元現金「秘密買房」，地點就在鄰近立法院跟黨部的中正區林森南路10號3樓商辦，並質疑柯文哲「錢從哪裡來？」柯文哲稍早受訪時被問到選舉補助款如何使用時則回應，依照民眾黨規定，選舉補助款3分之1歸中央黨部、3分之2歸個人，他也依循「其他政黨例子」，用來設置他個人長期要用的辦公室。 是這樣啦吼選舉補助款我們也參照其他黨的慣例在台灣民眾黨是這樣選舉補助款龜個人參考其他以前總統候選人例子我們試用那個錢去射一個辦公室長期要用的 黨部還個人 殼我個人的 民眾黨反感度暴增好感度下降 這種東西都起起落落把事情解釋清楚後作為改善 現在大家形容陳智菡蔡壁如心結宮鬥 像這個就是太誇大了第一點蔡壁如也一直在黨中央麻他也有位置事實上他也一直幫黨在全台各地辦活動我們現階段給他最大工作就是台中繼續發展組織每個人就做每個人的工作這樣就好了 更多「柯文哲涉貪疑雲」相關新聞。

民眾黨主席柯文哲今（26）日被民進黨台北市議員林延鳳踢爆，早在今年5月10日就豪砸4300萬元現金「秘密買房」，地點就在鄰近立法院跟黨部的中正區林森南路10號3樓商辦，並質疑柯文哲「錢從哪裡來？」柯文哲稍早受訪時被問到選舉補助款如何使用時則回應，依照民眾黨規定，選舉補助款3分之1歸中央黨部、3分之2歸個人，他也依循其他政黨「以前總統候選人」的例子，用來設置他個人長期要用的辦公室。柯文哲今天被民進黨台北市議員踢爆，5月以現金4300萬購置濟南大樓3樓商辦，質疑是動用政治獻金還是選舉補助款？林延鳳特別強調，如果是選舉補助款，今年1月民眾黨選後面對媒體詢問如何運用時該款項時，曾承諾會用來捐助黨務組織運作、全台走訪或公益使用，結果若是拿來買柯文哲個人房產，「那就是違背他自己的承諾！」柯文哲今天被媒體堵訪時，問到選舉補助款究竟如何運用？柯文哲則表示：「是這樣啦齁！選舉補助款我們也參照其他黨的慣例，在台灣民眾黨是這樣，選舉補助款3分之1歸中央黨部、3分之2歸個人。參考其他以前總統候選人例子，我們是用那個錢去設一個辦公室、長期要用的。」記者追問：「黨部還個人？」柯文哲則回答：「（咳⋯⋯）我個人的。」至於最新民調傳出民眾黨反感度暴增、好感度下降，柯文哲則說：「這種東西都起起落落，就把事情解釋清楚後作為改善。」有關外界形容他的愛將陳智菡跟老臣蔡壁如之間心結、上演宮鬥劇？柯文哲則認為這太誇大了，「第一點、蔡壁如也一直在黨中央嘛，她也有位置。事實上，她也一直幫黨在全台各地辦活動。我們現階段給她最大工作就是台中繼續發展組織，每個人就做每個人的工作，這樣就好了。」