《康熙來了》42歲造型師Enzo過世！親姊心痛曝死因：謝謝大家關心

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▲Enzo過去以浮誇造型出名，上個月還曾發文慶賀自已42歲生日，如今卻傳出離世消息。（圖／康熙來了YT）

▲Enzo臉書最後一次發文停在8月17日。（圖／Enzo臉書）

42歲造型師Enzo過去經常在節目《康熙來了》現身，幫許多藝人做過造型的他，知名度頗高。昨（25）日卻突然傳出Enzo過世的消息，Enzo的姊姊深夜也出面證實，表示Enzo因癲癇發作才過世，希望外界不要亂傳Enzo用藥的謠言，同時也謝謝Enzo朋友、粉絲的關心。Enzo過去在《康熙來了》節目上，前衛誇張的造型讓人印象深刻，他同時也是女星Makiyo好友。昨日Enzo死訊傳出後，Makiyo就難過地在臉書哀悼：「Enzo RIP miss you Enzo And forever love you。」Enzo上個月才剛慶祝完42歲生日就不幸離世，一開始死因沒公布，還遭有心人惡意造謠不單純。據《ETtoday新聞雲》報導，Enzo的姊姊昨日深夜才出面回應，表示弟弟是因在家突然癲癇發作，才導致休克身亡，希望大家不要亂傳抹黑消息，也謝謝所有關心Enzo的人。而Enzo臉書最後一次發文是8月17日，當時他拍下自己西瓜造型的手機殼，笑說：「每次看到我的工作手機殼，真的很想一口把它吃下去」。如今幽默風趣的他離開人世，也讓親友紛紛湧入留言區哀悼「我們永遠想念你」、「你沒有病痛了，一路好走」。