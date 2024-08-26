道奇傳出好消息！山本由伸迎來復健賽　最快9月中就能重返大聯盟

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美國職棒（MLB)洛杉磯道奇日籍強投山本由伸在歷經兩個月的休養後，將於台灣時間本週四迎來首場復健賽，根據道奇總教練Dave Roberts透露，根據大聯盟官網報導指出，山本在6月16日被列入15天傷病名單之前，共計14場先發拿下6勝2敗，防禦率為2.92，山本傷勢最初被診斷為肩袖拉傷，但後確診為右三頭肌酸痛，道奇在7月13日將他轉移到60天的傷病名單上。除了山本外，道奇牛棚大將Brusdar Graterol也將在本週進行復健賽，預計最快9月初就能重返大聯盟，先發投手Tyler Glasnow，昨日進行傳接球練習，但Roberts表示Glasnow的恢復狀態不如預期，歸隊時間將延後。