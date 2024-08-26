道奇傳出好消息！山本由伸迎來復健賽　最快9月中就能重返大聯盟

美國職棒（MLB)洛杉磯道奇日籍強投山本由伸在歷經兩個月的休養後，將於台灣時間本週四迎來首場復健賽，根據道奇總教練Dave Roberts透露，山本明日將先進行牛棚練投，之後才會前往3A進行復健賽，8月14日山本進行傷後第三次牛棚練投，共投了40球，當時Roberts就表示山本狀態很好，若山本恢復狀態良好，預計將在9月中歸隊。
根據大聯盟官網報導指出，山本將在週四的復健賽投兩局，如果情況順利，接下來道奇將會再安排一場復健賽，之後就將重返大聯盟，上週四山本也投了兩局的模擬比賽，週六進行傳球訓練時也沒有出現問題。
山本在6月16日被列入15天傷病名單之前，共計14場先發拿下6勝2敗，防禦率為2.92，山本傷勢最初被診斷為肩袖拉傷，但後確診為右三頭肌酸痛，道奇在7月13日將他轉移到60天的傷病名單上。
牛棚火球男將回歸 Glasnow還得再等等
除了山本外，道奇牛棚大將Brusdar Graterol也將在本週進行復健賽，預計最快9月初就能重返大聯盟，先發投手Tyler Glasnow，昨日進行傳接球練習，但Roberts表示Glasnow的恢復狀態不如預期，歸隊時間將延後。
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山本在6月16日被列入15天傷病名單之前，共計14場先發拿下6勝2敗，防禦率為2.92，山本傷勢最初被診斷為肩袖拉傷，但後確診為右三頭肌酸痛，道奇在7月13日將他轉移到60天的傷病名單上。
牛棚火球男將回歸 Glasnow還得再等等
除了山本外，道奇牛棚大將Brusdar Graterol也將在本週進行復健賽，預計最快9月初就能重返大聯盟，先發投手Tyler Glasnow，昨日進行傳接球練習，但Roberts表示Glasnow的恢復狀態不如預期，歸隊時間將延後。