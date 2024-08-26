南韓啦啦隊女神來台賺翻！他憂：本土成員受影響　PTT精準分析

南韓啦啦隊女神李多慧自從去年（2023）來台後，在職棒界吹起了一股「韓風」，今年初不少南韓啦啦隊成員都陸續來台撈金，日前有網友好奇發問，質疑這些外援女孩們是否真的能在台灣賺到錢，也擔心台灣啦啦隊員們會因此受到影響，意外在網路上掀起熱烈討論，有網友直接點破關鍵，「在韓國只能當配角，來台灣錢多還能成為主角。」
PTT發問南韓啦啦隊員太強 害台灣啦啦隊沒有競爭力
近來一名網友在PTT發問，現在越來越多南韓啦啦隊成員來台應援，好奇她們在台灣能否賺到錢，「近期台灣來了一堆南韓啦啦隊女孩，大概是想紅拚人氣，比較好奇的是，當越來越多的韓妞來台，真的會賺嗎？台灣啦啦隊女孩是不是就很慘？沒話題沒代言，什麼林襄、峮峮之後就？？」
球迷證實來台確實比韓國賺 台啦啦隊女神早已賺飽
貼文一出，立刻引發熱議，不少網友紛紛直呼，來台灣確實比在韓國還要賺，「台灣經濟這麼好」、「可能因為啦啦隊在韓國真的太慘太慘了吧」、「沒賺錢幹嘛來？」、「來台一年可以抵韓國5年（不包含其他代言費），你說賺不賺」、「台灣被當偶像，在韓國就只是啦啦隊」、「李多慧短短一兩年賺上千萬了吧。」
然而也有人分析本土啦啦隊和南韓的優勢差別，「台妹啦啦隊真的沒競爭力」、「之前本土的啦啦隊就解答過了，本土年薪正常的50萬起跳 ，外援起跳會比本土多，然後韓國啦啦隊底層的每月薪水是2萬台幣起跳」、「林襄、峮峮早在高點就撈過了，藍藍則算藝人了」、「台灣女孩太不行了，韓國女孩隨便來都賺飽回去」、「山君也是最後一年了吧，沒差。」
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近來一名網友在PTT發問，現在越來越多南韓啦啦隊成員來台應援，好奇她們在台灣能否賺到錢，「近期台灣來了一堆南韓啦啦隊女孩，大概是想紅拚人氣，比較好奇的是，當越來越多的韓妞來台，真的會賺嗎？台灣啦啦隊女孩是不是就很慘？沒話題沒代言，什麼林襄、峮峮之後就？？」
球迷證實來台確實比韓國賺 台啦啦隊女神早已賺飽
貼文一出，立刻引發熱議，不少網友紛紛直呼，來台灣確實比在韓國還要賺，「台灣經濟這麼好」、「可能因為啦啦隊在韓國真的太慘太慘了吧」、「沒賺錢幹嘛來？」、「來台一年可以抵韓國5年（不包含其他代言費），你說賺不賺」、「台灣被當偶像，在韓國就只是啦啦隊」、「李多慧短短一兩年賺上千萬了吧。」
然而也有人分析本土啦啦隊和南韓的優勢差別，「台妹啦啦隊真的沒競爭力」、「之前本土的啦啦隊就解答過了，本土年薪正常的50萬起跳 ，外援起跳會比本土多，然後韓國啦啦隊底層的每月薪水是2萬台幣起跳」、「林襄、峮峮早在高點就撈過了，藍藍則算藝人了」、「台灣女孩太不行了，韓國女孩隨便來都賺飽回去」、「山君也是最後一年了吧，沒差。」