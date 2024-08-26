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南韓啦啦隊女神來台賺翻！他憂：本土成員受影響　PTT精準分析

記者吳昕蓓／綜合報導

▲網友發問，南韓啦啦隊女神來台是否真的賺翻，擔心台灣啦啦隊員們會因此受到影響，在PTT上掀起熱烈討論。（圖／李多慧、林襄IG）
▲網友發問，南韓啦啦隊女神來台是否真的賺翻，擔心台灣啦啦隊員們會因此受到影響，在PTT上掀起熱烈討論。（圖／李多慧、林襄IG）
南韓啦啦隊女神李多慧自從去年（2023）來台後，在職棒界吹起了一股「韓風」，今年初不少南韓啦啦隊成員都陸續來台撈金，日前有網友好奇發問，質疑這些外援女孩們是否真的能在台灣賺到錢，也擔心台灣啦啦隊員們會因此受到影響，意外在網路上掀起熱烈討論，有網友直接點破關鍵，「在韓國只能當配角，來台灣錢多還能成為主角。」

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▲李多慧台灣騎車上路「快2小時才吃到飯」 她興奮直呼：我係逮丸人。（圖／李多慧IG）
▲南韓啦啦隊女神李多慧近來接下機車代言，荷包賺飽飽。（圖／李多慧IG）
PTT發問南韓啦啦隊員太強　害台灣啦啦隊沒有競爭力

近來一名網友在PTT發問，現在越來越多南韓啦啦隊成員來台應援，好奇她們在台灣能否賺到錢，「近期台灣來了一堆南韓啦啦隊女孩，大概是想紅拚人氣，比較好奇的是，當越來越多的韓妞來台，真的會賺嗎？台灣啦啦隊女孩是不是就很慘？沒話題沒代言，什麼林襄、峮峮之後就？？」

球迷證實來台確實比韓國賺　台啦啦隊女神早已賺飽

貼文一出，立刻引發熱議，不少網友紛紛直呼，來台灣確實比在韓國還要賺，「台灣經濟這麼好」、「可能因為啦啦隊在韓國真的太慘太慘了吧」、「沒賺錢幹嘛來？」、「來台一年可以抵韓國5年（不包含其他代言費），你說賺不賺」、「台灣被當偶像，在韓國就只是啦啦隊」、「李多慧短短一兩年賺上千萬了吧。」

▲（圖／林襄IG）
▲網友認為林襄的高點已經過了，早就已經撈完台灣的錢收工。（圖／林襄IG）
▲峮峮除了在台灣擁有高人氣之外，過去出版的寫真集加上她也在日本雜誌亮相過，讓她在日本累積了一定的知名度。（圖／峮峮IG）
▲峮峮目前也已經算是藝人身分。（圖／峮峮IG）
然而也有人分析本土啦啦隊和南韓的優勢差別，「台妹啦啦隊真的沒競爭力」、「之前本土的啦啦隊就解答過了，本土年薪正常的50萬起跳 ，外援起跳會比本土多，然後韓國啦啦隊底層的每月薪水是2萬台幣起跳」、「林襄、峮峮早在高點就撈過了，藍藍則算藝人了」、「台灣女孩太不行了，韓國女孩隨便來都賺飽回去」、「山君也是最後一年了吧，沒差。」

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