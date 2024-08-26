柯文哲最新民調曝！近7成民眾不信任　「3高」階段一次看

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民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金疑雲，風暴不斷延燒，而其在台北市長任內的三大案，包括京華城案、北士科案及台智光案，被外界認為是檢調接下來的調查重點。《美麗島電子報》今（26）日公布最新民調，民眾對於柯文哲的信任度，有23.4%民眾表示信任，有69.1%不信任柯文哲，比去年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時，暴增23.1個百分點。柯文哲踏入政壇10年來曾經擔任過2屆台北市長、2任民眾黨主席，以及民眾黨2024年總統候選人，柯文哲創立並帶領民眾黨發展目前已成為國內政壇第三勢力。《美麗島電子報》最新民調顯示，民眾對於柯文哲的信任度，結果有23.4%民眾表示信任柯文哲，其中3.3%很信任、20.1%還算信任，比去年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時大跌22.4個百分點；有69.1%不信任柯文哲，其中39.4%很不信任、29.7%有點不信任，則是比去年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時，暴增23.1個百分點，未明確回答有 7.5%。附帶一提的是，去年5月調查時自認是民眾黨支持者的民眾有13.9%，而本次調查則為8.4%。經由交叉分析，僅民眾黨支持者對柯文哲的信任高於不信任，其餘各群民眾壓倒性的不信任柯文哲，尤其是男性、或雲嘉南與高屏和基宜花東離島、或50歲以上、或專科以下學歷、或泛藍與泛綠民眾等群都超過7成表示不信任柯文哲，而且愈年長或學歷愈低的民眾對柯文哲愈不信任，中立民眾則有23.9%信任柯文哲54.8%不信任，對中國共產黨反感的民眾有73.3%不信任柯文哲、22.4%信任。另值得注意是，本次20至29歲民眾不信任柯文哲的高於信任，53.2%比40.6%，30至39歲民眾態度差距更明顯，57.7%不信任、32.3%信任，至於對民眾黨有好感的民眾73.8%信任柯文哲、21.4%不信任，對民眾黨反感的民眾有90.7%不信任柯文哲。對照去年5月調查可見，本月對柯文哲信任度評價最為劇烈震盪的民眾是男性與女性，或台北市、桃竹苗、中彰投、高屏與基宜花東離島，或20至59歲、或國中以上學歷、或泛藍與中立民眾等群表示信任柯文哲的比去年5月大跌超過20個百分點，而男性與女性、或新北市以外、或20至29歲與40至69歲、或各級學歷 、或泛藍與中立民眾等群表示不信任柯文哲的民眾比去年5月暴增超過20個百分點。尤值得注意是甚至民眾黨支持者信任柯文哲的比去年5月也大跌18.4個百分點，同時不信任柯文哲的比去年5月更增加15.7個百分點。對於柯文哲信任度的系列調查自2017年9月起，不定期詢問全國民眾對柯文哲的信任度，可見民眾對柯文哲信任度明顯呈現3高的階段，分別為高人氣，擔任台北市長第1任期間，全國信任度多超過5成；高爭議，2019年至2023年，尤其在前半段期間民眾評價非常分歧；高厭棄，則是自2024年8月起，目前柯文哲甚至有政治信用破產之虞，後續能否逆轉劣勢並重拾民眾信任，則尚待追蹤觀察。該民調為戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查對象為設籍在調查範圍年滿20歲的民眾；調查時間為2024年8月21日至8月23日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2024年7月中華電信住宅電話達652.6萬用戶（占家戶數70.0%；2023年家庭收支調查住宅電話普及率79.9%）但未全數登錄電話簿。本案在CATI系統的住宅電話資料庫中以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後再進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換各筆電話門號末2碼以觸及未登錄的住宅電話。國家通訊傳播委員會最新公布2024年6月行動電話用戶數2973.2萬，而抽樣架構則依據數位發展部最新公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），先按各行動通訊業者用戶數占比計算各別應抽取行動電話筆數，再平均分配行動電話筆數予核配各該業者的所有編碼字首，對其後5碼（即業者識別碼的末1碼加上用戶號碼4碼）隨機跳號處理再進行撥號訪問。成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。