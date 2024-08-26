粉絲目擊張鈞甯葡萄牙約會！逛街悄放閃導演男友　甜蜜互動全被拍

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▲有粉絲日前在小紅書上分享自己在葡萄牙里斯本的選品店巧遇張鈞甯，原PO大讚張鈞甯本人超級有氣質、人非常好。（圖／微博）

▲張鈞甯（左圖右1、右圖）與導演男友柯汶利（左圖左1）很有默契地穿著一身黑，開心與店員交談，甜蜜的互動讓人看了直呼：「好甜！」（圖／微博）

▲張鈞甯（右2）與導演男友柯汶利（右1）合作新電影《默殺》，2人在記者會上大方牽手放閃，現場尖叫聲不斷。（圖／張鈞甯微博）

41歲氣質女星張鈞甯擁有亮麗外型與精湛演技，先前多次與合作對象傳出緋聞，包括趙又廷、彭于晏、邱澤、張翰等人，堪稱「男神收割機」。張鈞甯去年罕見大方認愛馬來西亞電影導演柯汶利，當時甚至有消息指出雙方已論及婚嫁。而近日有粉絲在葡萄牙選品店巧遇小倆口，2人甜蜜逛街模樣全被拍，粉絲也興奮發文表示：「張鈞甯超級有氣質、人非常好！」有粉絲日前在小紅書上分享自己在葡萄牙里斯本的「stivali」選品店巧遇張鈞甯，她開心寫下：「哇塞，是誰這麼好運氣，剛到里斯本閒逛就偶遇張鈞甯了，是我們呀！」而原PO也大誇張鈞甯本人超有氣質、人非常好，不僅開心答應與粉絲合照，還主動詢問她們是從哪裡來的，令粉絲受寵若驚：「突然被明星這麼友善的問家常，一時激動的不自然了！」此外原PO也提到張鈞甯身旁有位男士陪她一起逛街，不過她並未認出男方身分，只表示同行的男伴很紳士，默默地向她們點頭示意。而粉絲PO出照片及影片後，其他人憑髮型及眼鏡就認出他正是張鈞甯的導演男友柯汶利，2人身穿著全黑情侶裝，開心地和店員交談，互動十分甜蜜。貼文曝光後引發熱議，粉絲紛紛在底下留言稱讚張鈞甯：「絕了，本人好美」、「她很漂亮、好年輕，完全看不出來40多歲了」也有不少人將焦點放在2人的甜蜜的互動上，直呼「真的太甜！」、「感覺好事近了」、「希望兩人有好消息」。日前張鈞甯與導演男友柯汶利合作新電影《默殺》，7月初在大陸一上映就突破約新台幣60億票房。先前2人回到馬來西亞宣傳時，在活動現場竟大方牽起手來，閃瞎眾人。而當被當地媒體問道：「什麼時候會有結婚的好消息？」柯汶利則表示：「目前正忙於電影的宣傳行程，手上也有好幾個項目企劃，還需要找到合適時機。」