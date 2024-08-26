粉絲目擊張鈞甯葡萄牙約會！逛街悄放閃導演男友　甜蜜互動全被拍

41歲氣質女星張鈞甯擁有亮麗外型與精湛演技，先前多次與合作對象傳出緋聞，包括趙又廷、彭于晏、邱澤、張翰等人，堪稱「男神收割機」。張鈞甯去年罕見大方認愛馬來西亞電影導演柯汶利，當時甚至有消息指出雙方已論及婚嫁。而近日有粉絲在葡萄牙選品店巧遇小倆口，2人甜蜜逛街模樣全被拍，粉絲也興奮發文表示：「張鈞甯超級有氣質、人非常好！」
張鈞甯與導演男友葡萄牙約會！ 粉絲大讚超親民
有粉絲日前在小紅書上分享自己在葡萄牙里斯本的「stivali」選品店巧遇張鈞甯，她開心寫下：「哇塞，是誰這麼好運氣，剛到里斯本閒逛就偶遇張鈞甯了，是我們呀！」而原PO也大誇張鈞甯本人超有氣質、人非常好，不僅開心答應與粉絲合照，還主動詢問她們是從哪裡來的，令粉絲受寵若驚：「突然被明星這麼友善的問家常，一時激動的不自然了！」
此外原PO也提到張鈞甯身旁有位男士陪她一起逛街，不過她並未認出男方身分，只表示同行的男伴很紳士，默默地向她們點頭示意。而粉絲PO出照片及影片後，其他人憑髮型及眼鏡就認出他正是張鈞甯的導演男友柯汶利，2人身穿著全黑情侶裝，開心地和店員交談，互動十分甜蜜。
貼文曝光後引發熱議，粉絲紛紛在底下留言稱讚張鈞甯：「絕了，本人好美」、「她很漂亮、好年輕，完全看不出來40多歲了」也有不少人將焦點放在2人的甜蜜的互動上，直呼「真的太甜！」、「感覺好事近了」、「希望兩人有好消息」。
張鈞甯記者會上牽手放閃 柯汶利鬆口「結婚進度」
日前張鈞甯與導演男友柯汶利合作新電影《默殺》，7月初在大陸一上映就突破約新台幣60億票房。先前2人回到馬來西亞宣傳時，在活動現場竟大方牽起手來，閃瞎眾人。而當被當地媒體問道：「什麼時候會有結婚的好消息？」柯汶利則表示：「目前正忙於電影的宣傳行程，手上也有好幾個項目企劃，還需要找到合適時機。」
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有粉絲日前在小紅書上分享自己在葡萄牙里斯本的「stivali」選品店巧遇張鈞甯，她開心寫下：「哇塞，是誰這麼好運氣，剛到里斯本閒逛就偶遇張鈞甯了，是我們呀！」而原PO也大誇張鈞甯本人超有氣質、人非常好，不僅開心答應與粉絲合照，還主動詢問她們是從哪裡來的，令粉絲受寵若驚：「突然被明星這麼友善的問家常，一時激動的不自然了！」
此外原PO也提到張鈞甯身旁有位男士陪她一起逛街，不過她並未認出男方身分，只表示同行的男伴很紳士，默默地向她們點頭示意。而粉絲PO出照片及影片後，其他人憑髮型及眼鏡就認出他正是張鈞甯的導演男友柯汶利，2人身穿著全黑情侶裝，開心地和店員交談，互動十分甜蜜。
貼文曝光後引發熱議，粉絲紛紛在底下留言稱讚張鈞甯：「絕了，本人好美」、「她很漂亮、好年輕，完全看不出來40多歲了」也有不少人將焦點放在2人的甜蜜的互動上，直呼「真的太甜！」、「感覺好事近了」、「希望兩人有好消息」。
張鈞甯記者會上牽手放閃 柯汶利鬆口「結婚進度」
日前張鈞甯與導演男友柯汶利合作新電影《默殺》，7月初在大陸一上映就突破約新台幣60億票房。先前2人回到馬來西亞宣傳時，在活動現場竟大方牽起手來，閃瞎眾人。而當被當地媒體問道：「什麼時候會有結婚的好消息？」柯汶利則表示：「目前正忙於電影的宣傳行程，手上也有好幾個項目企劃，還需要找到合適時機。」