司法介選？張麗善遭調查官栽贓賄選　姪女張嘉郡：背後有藏鏡人

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雲林縣調查站前調查察官陳文維被控偵辦雲林縣議員蔡咏鍀案時，教唆證人作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉買票，雲林地檢署近日依教唆偽證、洩密等罪起訴陳男。對此，張麗善姪女、國民黨立委張嘉郡直呼，自己也遭遇過栽贓賄選，這就是赤裸裸司法介選，更認為背後一定有藏鏡人，否則怎麼會知道要導引證人什麼方向？陳文維被控2022年九合一選舉期間，因偵辦雲林縣議員蔡咏鍀賄選案，得知北港鎮長候選人蕭美文也涉賄遭調查，調查過程中，陳文維為使蔡咏鍀案順利偵辦，竟教唆證人作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，但陳文維沒料到，教唆過程全程遭錄音，調查局不久後接獲檢舉，雲林地檢署近日依教唆偽證、洩密等罪起訴陳男。對此，國民黨團今天召開記者會，王鴻薇開砲，媒體相關報導罪證明確，把過去長期質疑利用司法介選、干預選舉，誣陷候選人狀況完全表露無遺，今天開記者會最主要就是要控訴「司法敗類橫行，公然司法介選」， 要求調查局、法務部「踹共」。王鴻薇直言，面對這樣司法之恥的事情，儘管已經起訴，但背後有沒有藏鏡人？上級指示？高人指點？這一定要追究到底。調查局也應該清楚說明，要如何處置陳文維。「法務部到底有沒有決心，掃蕩司法敗類？」張嘉郡直指，赤裸裸用不法手段介入選舉，面對莫須有指控，一般民眾又要怎麼證明清白？尤其是在五合一選舉，更要意圖使縣長、鎮長、議員都不當選，希望用抹黑栽贓，「我相信這絕不是個案，我自己也是受害者，丁學忠委員也是。」張嘉郡舉例，當時雲林縣元長鄉五塊厝村長蔡龍煙在2020年自己選舉時，就被羈押15天，羈押過程中，調查官不斷告訴他，假設承認張嘉郡有賄選，就可以無罪，不過這些人家裡沒有髒款，所以警察湊了贓款給他，並在該案後申請退休，「這是大眾可以接受的嗎？」張嘉郡也認為，背後一定有藏鏡人，否則怎麼會知道要導引證人什麼方向，為何會有動機教唆栽贓賄選？動機為何是值得調查的。還好老天有眼，這案子有全程錄音，才可以拿到證據起訴調查官。王鴻薇最後提到，「我直接說我就是不相信，張家怎麼就這麼倒霉？為什麼每次選舉都碰到誣陷？這件事法務部應該給交代。」且時間點也很巧妙，教唆日期是11月1日，選舉是11月26日，怎麼敢這樣？想要整人整瘋了，不到一個月教唆羅織罪名。