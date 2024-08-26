開學症候群「孩子易哭鬧」別怒！買新文具有用：增加開學期待感

暑假即將結束了，孩子們即將回到校園，新的學期可能孩子需要面對新的班級，新同學和老師，全新的環境難免會出現焦慮，面對「開學症候群」國泰綜合醫院精神科主治醫師陳劭芊分享了孩童可能回出現的情緒反應，包含容易哭鬧、晚上不睡、早上叫不醒等症頭，如果有開學症候群，爸媽不妨一起陪伴孩子度過，醫師分享迎戰秘訣，讓爸媽可幫助孩子迎接新學期。
🟡什麼是開學症候群？
「開學症候群」類似於成人的「收假症候群」，指的是孩子在經歷長時間假期後，面對學校環境的變動，像是新學校、新老師、新同學，以及身份變化像是升年級、學習階段轉換等，和作息調整時，可能出現的壓力反應與身心變化。這種情緒困擾會因孩子年齡不同而有所差異。
🟡年幼孩子的表現：
情緒波動： 容易耍賴、哭鬧
焦慮表現： 咬手指、抓東西
身體反應： 抱怨肚子痛、食慾不佳
行為問題： 動作幅度大、好動不安
🟡年長孩子的表現：
情緒低落： 憂鬱、悶悶不樂
作息紊亂： 晚上不睡、早上叫不醒
身體症狀： 頭暈頭痛、食慾減退
人際困難： 容易煩躁、不善於應對
🟡如何調整作息，避免收假時差？
許多孩子在假期中習慣了晚睡晚起的生活，但開學後卻需要早起。因此，建議家長在現在就開始調整孩子的作息，逐步將就寢和起床時間提前。可以從每天提前半小時至一小時開始，並避免白天的回籠覺，讓孩子自然提早入睡。
🟡檢查作業，完成開學前準備
許多孩子習慣將假期作業拖到最後一刻未完成的壓力，可能成為開學後抗拒上學的原因之一。建議提前協助孩子完成未完成的作業，並整理好學校所需的物品。
🟡準備文具，建立對開學的期待
開學季的文具用品折扣活動不僅是商家促銷手法，也對孩子的心理適應起到重要作用。家長可以陪同孩子挑選新學期的文具或相關物品，這些新鮮感能增加他們對開學的期待，並有助於減緩焦慮情緒。
🟡調整活動，增強心理抗壓能力
假期與學期的生活節奏大相徑庭，尤其是假期中使用3C產品過度的孩子，開學後可能會感到不適應。因此，建議在假期最後一週，增加靜態活動，減少3C產品的使用，同時保持規律的運動，幫助孩子身心逐漸適應新學期的節奏。
🟡預先演練，迎接開學挑戰
對於即將面臨重大轉變的孩子，像是幼稚園升小學、小學升國中、轉學等，家長可以事先陪同他們了解新環境，討論可能面臨的挑戰，如全天上課、留晚自習、交新朋友等，並練習相關的應對方法。詳盡的事前準備能減少孩子因不熟悉環境而感到挫折。
🟡愈挫愈勇、不急著喊停逃避
無論事先準備多充足，仍會有意料外的困難與情境，可能讓孩童上學沒幾天後就 開始喊著不想上學、要請假休息等。遇到這樣的狀況時， 可先了解孩童抗拒或不適應的原因，一邊設法解決時，建議盡量維持原本生活模式。避免馬上停課停學，反而容易因為逃避造成持續地惡性循環。
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「開學症候群」類似於成人的「收假症候群」，指的是孩子在經歷長時間假期後，面對學校環境的變動，像是新學校、新老師、新同學，以及身份變化像是升年級、學習階段轉換等，和作息調整時，可能出現的壓力反應與身心變化。這種情緒困擾會因孩子年齡不同而有所差異。
🟡年幼孩子的表現：
情緒波動： 容易耍賴、哭鬧
焦慮表現： 咬手指、抓東西
身體反應： 抱怨肚子痛、食慾不佳
行為問題： 動作幅度大、好動不安
🟡年長孩子的表現：
情緒低落： 憂鬱、悶悶不樂
作息紊亂： 晚上不睡、早上叫不醒
身體症狀： 頭暈頭痛、食慾減退
人際困難： 容易煩躁、不善於應對
🟡如何調整作息，避免收假時差？
許多孩子在假期中習慣了晚睡晚起的生活，但開學後卻需要早起。因此，建議家長在現在就開始調整孩子的作息，逐步將就寢和起床時間提前。可以從每天提前半小時至一小時開始，並避免白天的回籠覺，讓孩子自然提早入睡。
🟡檢查作業，完成開學前準備
許多孩子習慣將假期作業拖到最後一刻未完成的壓力，可能成為開學後抗拒上學的原因之一。建議提前協助孩子完成未完成的作業，並整理好學校所需的物品。
🟡準備文具，建立對開學的期待
開學季的文具用品折扣活動不僅是商家促銷手法，也對孩子的心理適應起到重要作用。家長可以陪同孩子挑選新學期的文具或相關物品，這些新鮮感能增加他們對開學的期待，並有助於減緩焦慮情緒。
🟡調整活動，增強心理抗壓能力
假期與學期的生活節奏大相徑庭，尤其是假期中使用3C產品過度的孩子，開學後可能會感到不適應。因此，建議在假期最後一週，增加靜態活動，減少3C產品的使用，同時保持規律的運動，幫助孩子身心逐漸適應新學期的節奏。
🟡預先演練，迎接開學挑戰
對於即將面臨重大轉變的孩子，像是幼稚園升小學、小學升國中、轉學等，家長可以事先陪同他們了解新環境，討論可能面臨的挑戰，如全天上課、留晚自習、交新朋友等，並練習相關的應對方法。詳盡的事前準備能減少孩子因不熟悉環境而感到挫折。
🟡愈挫愈勇、不急著喊停逃避
無論事先準備多充足，仍會有意料外的困難與情境，可能讓孩童上學沒幾天後就 開始喊著不想上學、要請假休息等。遇到這樣的狀況時， 可先了解孩童抗拒或不適應的原因，一邊設法解決時，建議盡量維持原本生活模式。避免馬上停課停學，反而容易因為逃避造成持續地惡性循環。