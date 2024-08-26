藍營最強共主是她？最新民調出爐「緊追賴清德」　驚人差距曝

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《美麗島電子報》今（26）日公布最新民調，民眾對於7位政治人物較看好誰的施政經驗和帶領團隊推動國家發展的能力，總統賴清德以50.5%居第一，僅次於賴清德的則是台中市長、國民黨籍的盧秀燕，拿到45.3%，柯文哲則拿到18.3%，在7位之中居末位。《美麗島電子報》進行民調，詢問民眾「以下這幾位政治人物，您比較看好誰的施政經驗和帶領團隊推動國家發展的能力」，調查時訪員依電腦隨機排序逐項詢答7人姓名，在不限項複選下的回答依高低排序為：賴清德 50.5%、盧秀燕 45.3%、蕭美琴 42.7%、陳其邁 39.2%、 蔣萬安 35.0%、 韓國瑜 23.0%、 柯文哲 18.3%， 未明確回答有 9.0%。經由交叉分析得見，絕大多數民眾傾向看好賴清德的施政經驗和帶領團隊推動國家發展的能力，其次則是看好盧秀燕及蕭美琴。而台北市民眾最看好的是蔣萬安49.0%、其次盧秀燕 47.0%；基宜花東離島、或專科學歷、或中立民眾等群最看好盧秀燕、其次賴清德；至於泛綠民眾目前最看好的無疑是賴清德81.1%、其次蕭美琴72.2%；泛藍民眾最看好的是盧秀燕78.8%、其次蔣萬安72.3%；民眾黨支持者最看好的是柯文哲75.7%、其次盧秀燕56.7%。該民調為戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查對象為設籍在調查範圍年滿20歲的民眾；調查時間為2024年8月21日至8月23日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2024年7月中華電信住宅電話達652.6萬用戶（占家戶數70.0%；2023年家庭收支調查住宅電話普及率79.9%）但未全數登錄電話簿。本案在CATI系統的住宅電話資料庫中以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後再進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換各筆電話門號末2碼以觸及未登錄的住宅電話。國家通訊傳播委員會最新公布2024年6月行動電話用戶數2973.2萬，而抽樣架構則依據數位發展部最新公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），先按各行動通訊業者用戶數占比計算各別應抽取行動電話筆數，再平均分配行動電話筆數予核配各該業者的所有編碼字首，對其後5碼（即業者識別碼的末1碼加上用戶號碼4碼）隨機跳號處理再進行撥號訪問。成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。