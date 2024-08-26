《康熙》Enzo 42歲驟逝！曾因癲癇發作倒路邊　醫警告：你很危險

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Enzo多次因癲癇發作進出醫院，去年才2度在臉書分享發作經歷。（圖／Enzo Lin臉書）

播出長達12年的綜藝節目《康熙來了》捧紅許多藝人，也創造無數話題，但，Enzo疑似因在家「癲癇」突然發作，被發現時已休克，醫師提醒，癲癇病患應盡早治療並配合醫師指示規律服藥，若能按時服藥大部分都可獲得良好控制。Enzo近年深受癲癇折磨，多次因癲癇發作進出醫院，去年4月，他曾在臉書貼文分享，，所幸並無大礙，但僅相隔不到4個月，去年8月Enzo再次癲癇發作發作並被送往急診，書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓說明，，發作時會造成突發性動作、感覺或認知上的改變，癲癇發作的症狀有很多，除了民眾印象中的，症狀依腦部異常放電部位不同有所差異。黃啟訓強調，，造成癲癇的原因，包括頭部外傷、腦部感染、腦中風、腦瘤、遺傳性疾病等，但，大部分都可獲得良好控制，若是連續控制3年沒有發作，有一部分病人甚至可以痊癒，不需再服用藥物。Enzo過去時常在《康熙來了》中現身，也是藝人makiyo的好友，據了解，Enzo上個月才發文慶祝完自己的42歲生日：「今年是我活到42歲的生日，也是我這輩子最悲慘的一年我需要的生日禮物清單就只有紅包，不管多少錢，我要用我生日的喜氣，掃去一大堆的穢氣！祝我自己生日快樂，還有希望最疼我的奶奶趕快回到我身邊。」不料今天就傳出離世消息，Makiyo稍早在臉書發文，哀悼好友，另外，Enzo社群帳號也湧入不少粉絲留下哀悼訊息。