開學日到來！113學年度「校園行事曆」一次看　考試、放假日期曝

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▲114年學測日期為2025年1月18日至20日，分科測驗日期為2025年7月11日至12日，114年統一入學測驗（統測）為2025年4月26日至27日。（示意圖／NOWnews資料照）

▲8月30日為國小、國中、高中113學年度上學期開學日，第一個學期自8月30日開始，至2025年1月20日結束。（示意圖／取自unsplash）

隨著開學日越來越近，113學年度學校行事曆（2024～2025年）也連帶受到關注，《NOWnews今日新聞》就整理了新學期的校園行事曆，包含國小、國中、高中職開學、放假日期、期中考、期末考、重要升學考試，以及2025年連假日期，讓學生及家長能一次掌握重要日程。教育部公布113學年度的行事曆，。也就是說，，但6月29、30日為週末，因此6月29日就開始放假，至於重要升學考試日期，114年國中教育會考於舉行；大學入學考試部分，114年學測日期為，分科測驗日期為，114年統一入學測驗（統測）為113學年第1學期段考日期，若是辦理3次評量者，第一次定期考試、學習評量週為；第二次定期考試、學習評量週為；第三次定期考試、學習評量週為。若是辦理2次評量者，第一次定期考試、學習評量週為；第二次定期考試、學習評量週為。但各校彈性擇定時間，仍需以各校行事曆為準。📍上學期返校日：2024年8月29日（四）📍上學期開學日：2024年8月30日（五）📍上學期結業式：2025年1月20日（一）📍114年學科能力測驗（學測）：2025年1月18日（六）～1月20日（一）📍寒假假期：2025年1月21日（二）～2月10日（一）📍下學期開學日：2025年2月11日（二）📍114 年四技二專統測：2025年4月26日（六）、4月27日（日）📍114 年國中教育會考：2025年5月17日（六）、5月18日（日）📍下學期休業式：2025年6月30日（一）📍暑假假期7月1日到8月29日：2025年7月1日（二）📍114 年分科測驗：2025年7月11日（五）、7月12日（六）📍運動會／體育表演會：2024年11月16日（六）📍學校日／親師座談會：2024年9月7日（六）或9月14日（六）📍一年級注音大會考／注音闖關活動：2024年11月第一、二週元旦：1月1日（1日）農曆春節：1月25日～2月2日（9日）228和平紀念日：2月28日～3月2日（3日）兒童節、清明節：4月3日～4月6日（4日）勞動節：5月1日（1日）端午節：5月30日～6月1日（3日）中秋節：10月4日～10月6日（3日）國慶日：10月10日～10月12日（3日）2024年下半年已經沒有連假，但多數學校的運動會日期將落在11月中，並於週一補假，若想帶孩子們出去玩，又怕影響到課業的家長，可以把握補假時間安排旅遊。至於2025年則共有6個連假，爸爸媽媽們也可提前安排特休假配合，帶孩子們出遊一起創造美好回憶。