桃園機捷驚見「半裸哥」！員警勸阻穿衣、惹他大聲咆哮：不要碰我

25日晚間，一名男子赤裸上身搭乘機捷，引起其他乘客關注，擔憂其是否精神有狀況，隨即通報警方。警員趕抵後與男子溝通，希望他穿上衣服，不料男子卻突然暴怒，在車廂內大聲咆哮「不要碰我」、「走開」、「他要打我」，為確保其他乘客安全，經警員勸導後，戒護男子於A13站下車離去，由於男子並未騷擾其他旅客，也無觸犯任何法規，因此警方讓其自行離開。
據了解，桃園捷運警察隊於昨天晚間獲報，指有一名男性乘客赤裸上半身，隨即派員趕抵，員警勸導男子穿上衣物，不料男子卻勃然大怒，在車廂內大聲咆哮，大喊「不要碰我」、「走開」、「後退、後退」，雖然場面一度緊張，但經員警安撫後，男子情緒逐漸平靜，員警隨車戒護該男子至A13站下車。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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