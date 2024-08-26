桃園機捷驚見「半裸哥」！員警勸阻穿衣、惹他大聲咆哮：不要碰我

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▲25日晚間，一名男子赤裸上身搭乘機捷，引起其他乘客關注，警員趕抵後與男子溝通，不料男子卻突然暴怒，在車廂內大聲咆哮「不要碰我」。（圖／翻攝黑色豪門企業）

25日晚間，一名男子赤裸上身搭乘機捷，引起其他乘客關注，擔憂其是否精神有狀況，隨即通報警方。警員趕抵後與男子溝通，希望他穿上衣服，不料男子卻突然暴怒，在車廂內大聲咆哮「不要碰我」、「走開」、「他要打我」，為確保其他乘客安全，經警員勸導後，戒護男子於A13站下車離去，由於男子並未騷擾其他旅客，也無觸犯任何法規，因此警方讓其自行離開。據了解，桃園捷運警察隊於昨天晚間獲報，指有一名男性乘客赤裸上半身，隨即派員趕抵，員警勸導男子穿上衣物，不料男子卻勃然大怒，在車廂內大聲咆哮，大喊「不要碰我」、「走開」、「後退、後退」，雖然場面一度緊張，但經員警安撫後，男子情緒逐漸平靜，員警隨車戒護該男子至A13站下車。