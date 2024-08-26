珊珊颱風大迴轉超難捉摸！日本氣象廳路徑預報再改偏西可能登九州

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第10號颱風「珊珊」目前強度已達中度颱風等級，預估仍有些許增強空間，過去數日各國路徑預報雖皆顯示將朝日本而去，但路徑卻一再西偏，日本氣象廳今早的路徑預報再度將路徑西修至登陸九州，也讓赴日本九州一帶旅遊的民眾出現變數。根據日本氣象廳預報資料顯示，「珊珊」颱風目前的中心位置於北緯27.2度、東經133.7度，在日本南方海面，以時速20公里速度向西北西移動，中心最大風速每秒35公尺。然而，珊珊颱風過去三日的預報路徑不斷向西修正，日本氣象廳最初預報路徑為登陸關東地區，一路調整成登陸名古屋一帶，後又指向四國和關西地區，到了今日再度向西調整成從九州一路橫掃日本。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，在這種已經有點高的緯度，颱風預報路徑還一路往西調整的案例並不多見，從原本直撲關西，再向西調整到四國，現在變成有可能貫穿九州，而實際路徑也的確持續比預報偏西，而且最新的預報看起來，珊珊來到日本附近後還有可能陷入高壓之間的鞍型場內，導致速度變慢，路徑變化也更大，影響日本的時間可能再拉長，這個禮拜內要去日本的朋友務必要特別注意。日本多地近日亦時常受到雷雨影響，在午後出現短延時強降雨，面對珊珊颱風可能來襲，日本各單位也嚴正以待。目前包含JR東海、JR西日本都表示，東海道新幹線和山陽新幹線的全線或部分區間都發出預警。