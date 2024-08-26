吸引國際資金投資台股　金管會開放FINI可指定2家以上保管機構

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為吸引更多國際資金投資台灣股市，打造友善外資投資環境，金管會今（26）日宣布，開放境外外國機構投資人（FINI）可指定2家以上保管機構。依據這項開放措施，FINI可指定2家以上保管機構，並應指定1家主保管機構及最多3家次保管機構，預計於明（2025）年第1季開始實施。金管會已核備台灣證券交易所提報的「境外外國機構投資人指定2家以上保管機構作業要點」，主要內容包括外資登記、股務作業及主、次保管機構分別計算辦理有關投資固定收益商品限額、匯出借券賣出價款等限額作業。金管會表示，後續將由證交所與台灣集保結算所、股務代理機構、保管機構、證券商等市場參與者進行系統開發與建置作業，預計於明年第1季開始實施。金管會強調，這項開放措施實施後，將有助於提高外資對我國資本市場的投資效率、降低外資管理資產成本，進而提升其投資台灣股市意願。