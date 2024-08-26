沈富雄力挺盧秀燕參選藍營黨魁　柳采葳1原因狂勸：別逼她表態

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國民黨主席將於明年5月改選，新北市長侯友宜以及台中市長盧秀燕都被視為熱門人選，而現任黨主席朱立倫也有意爭取連任。對此，前立委沈富雄表態，百分之百支持盧秀燕參選國民黨主席；但國民黨台北市議員柳采葳認為，盧秀燕的任期還不到一半，逼他表態只是讓她受到愈多的政治責難。沈富雄25日在節目《TVBS戰情室》表示，國民黨主席這個位置像個惡性腫瘤，可若要選總統又不得不做這個位置；沈富雄甚至認為，如果不當黨主席就完了，因此他百分之百支持盧秀燕參選，且他覺得盧秀燕真的很能幹，一定要選黨主席。不過柳采葳卻表示，其實黨主席沒有想像中那麼容易做，且又是在野黨主席，「我們沒有所謂的財產，每個月1500萬是粗估而已，可能有更多的費用要去募款。」柳采葳指出，盧秀燕現在任期還不到一半，愈早表態只是受到愈多政治責難，因此支持盧秀燕選黨主席的人，不要逼她在這個當下表態。