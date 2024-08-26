記得刷存摺！勞保局8/29起發10筆津貼　最高領「近4萬元補助」

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準備領錢了！根據勞動部勞工保險局行事曆顯示，8月底將有10筆津貼入帳，包含勞保年金、職保年金、勞退月退休金、國民年金保險生育給付等，其中，生育給付最高可領到近4萬元，但須在5年內提出申請。勞保局8月底將有10筆津貼入帳，包含8/29的勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發+續發案）、國民年金保險生育給付；8/30產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付。其中，國民年金生育給付按國民年金月投保金額19761元為準，一次發給2個月生育給付，等於可以領到近4萬元補助。若生雙胞胎就發放4個月、3胞胎發放6個月，依此類推。根據國民年金法第28條規定，生育給付的請求權時效，從被保險人分娩或早產次日起計算，民眾須5年內提出申請，若超過期限，勞保局將核定不予給付。此外，衛福部今（2024）年4月中宣布放寬原有規定，當國保被保險人在加保有效期間懷孕後的1年內退保，只要因同一懷孕事故而分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，也仍有資格申請國保生育給付，並宣布日起5年內可追溯發給，預計將有300人受惠。