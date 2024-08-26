宇多田光唱《First Love》滿島光坐台下！並木晴道聽到哭　畫面曝

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▲宇多田光在七夕情人節（8／10）這天於小巨蛋獻唱《First Love》，感動不少歌迷。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影：cherry chill will.）

▲木戶大聖（左起）、八木莉可子、滿島光、佐藤健是影集《First Love 初戀》的男女主角，4人劇中的初戀故事感動無數觀眾。（圖／Netflix）

▲《First Love 初戀》是2022年的現象級影集。（圖／Netflix）

▲《First Love 初戀》滿島光（左起）、導演寒竹百合、木戶大聖久違聚首，畫面感動觀眾。（圖／木戶大聖IG）

「日本歌后」宇多田光今年展開《HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024》亞洲巡迴演出，7月13日在日本福岡起跑，除了久違開唱的宇多田光成亮點，《First Love 初戀》的導演寒竹百合、滿島光（飾演：野口也英）、木戶大聖（飾演：並木晴道-年少版）都坐在台下，木戶大聖甚至表示：「聽到流淚...」不少粉絲留言跟著哭，紛紛想到劇中男女主角分離多年再聚首的刻苦愛情故事。宇多田光是日本歌手，但她出生於美國，現居倫敦。她的爸爸是知名音樂製作人宇多田照實，已故媽媽是知名歌手藤圭子。宇多田光曾有2段婚姻，分別是紀里谷和明（2002年～2007年）和義大利圈外男性（2014年～2018年），跟第二任丈夫育有1子。宇多田光小時候因為父母工作的關係，頻繁往返東京、紐約，也因為家庭都以音樂為中心，她小學時常在錄音室裡寫作業、吃飯和睡覺。在這樣的環境中，宇多田光經常會被要求「光，能幫忙唱一下這裡嗎？」於是她常出現在父母的音樂作品中。1995年時，宇多田光在東京錄音室錄音時，被隔壁的導演三宅彰發掘，三宅彰邀約「要不要試試用日語演唱？」宇多田光決定在1998年末15歲時出道，首張單曲《Automatic/time will tell》就創下百萬銷售紀錄，第一張專輯《First Love》累計銷量超過765萬張，成為日本國內專輯銷量歷史第一；第二張專輯《Distance》的首週銷量創下歷史第一，達到300萬張，確立她在日本樂壇的地位。在2010年，宇多田光宣布因為「人間活動」暫停演藝事業，媽媽於2013年過世，她2014年再嫁義大利圈外男子，2015年生下1子；直到2016年正式復出，2018年發行的第7張專輯《初戀》再獲好評；而她的單曲《First Love》、《初戀》被作為改編參考，2022年拍成Netflix真人影集《First Love 初戀》，除了男女主角滿島光、佐藤健名氣再三級跳，歌曲《First Love》再次逆行回到音樂排行榜，驗證「初戀」強大的影響力與魅力。《First Love 初戀》故事講述野口也英（滿島光、八木莉可子 飾）跟並木晴道（佐藤健、木戶大聖 飾）學生時期一見鍾情交往，女主角後來被車撞而把男生忘記，2人多年後長大重逢，野口也英雖然沒記得並木晴道是誰，但他們再次愛上彼此，只是一個有離異有兒子、一個有未婚妻，也英跟晴道無法在一起；也英後來因為一首〈First Love〉恢復記憶，決定再試一次勇敢追愛，男女主角突破重重考驗終於有情人終成眷屬。飾演男主角「並木晴道」少年時期的木戶大聖，在IG發文表示去看了宇多田光的演唱會，他說：「真的太棒了...能夠現場看到、聆聽宇多田光，這是我夢寐以求的事，又實現了一個夢想。在會場上，我還久違的見到了《First Love初戀》的寒竹導演和光！當我在他們兩人旁邊聆聽宇多田光現場演唱《First Love》時，拍攝電視劇時的情景不禁在我腦海中閃回，眼淚止不住地流了下來…這是今年夏天最美好的回憶之一，因為太想念，就上傳一張當時在現場由也英（八木莉可子）拍攝的晴道幕後花絮照片吧！」因為《First Love 初戀》的故事甫播出就造成轟動、感動無數海內外觀眾；所以當「小並木晴道」木戶大聖跟滿島光再次相聚，畫面掀起不少人的追劇回憶，網友紛紛感動表示：「謝謝你分享這麼美好的照片和故事！想像大聖君哭了的樣子，我也不禁感動起來了，這真的是每次看都會讓人哭泣的經典之作啊！」、「在我心中，《First Love》就是木戶大聖，能在同一個場地和大聖君一起聽現場版的大家，真是讓人羨慕啊」、「這張三人合照真的是讓人起雞皮疙瘩，還有晴道的照片！《First Love 初戀》真的是珍貴的寶物」、「大聖君回想起《First Love 初戀》哭了，也英聽CD的場景總是讓我落淚」。