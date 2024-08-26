李珠珢來台發展？前體育主播認：一定會　「曝1關鍵」薪水很可怕

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▲20歲韓籍啦啦隊女神李珠珢被粉絲譽為「AI美人」，因為一段「三振舞」在網路爆紅。（圖／李珠珢IG）

▲羅國禎24日在YouTube頻道《WeAre》直播過程中，提到最近當紅的李珠珢。（圖／翻攝自《WeAre》YouTube）

▲李珠珢幫前輩拿包包還讓路，低頭面無表情讓粉絲心疼，希望她來台灣發展。（圖／翻攝自Facebook Jing Jang）

20歲韓籍啦啦隊女神李珠珢（이주은）被粉絲譽為「AI美人」，因為一段「三振舞」在網路爆紅，近來不斷傳出消息，指女神會到台灣來發展，對此，前體育主播羅國禎也在直播中表示，李珠珢一定會來，各個球隊都會展開搶人，還指出李珠珢的薪水會變得「很可怕」，再度掀起討論。羅國禎24日在YouTube頻道《WeAre》直播過程中，提到最近當紅的李珠珢，認為對方一定會來台灣發展，已經很多球隊、經紀人都蓄勢待發，由於現在韓國啦啦隊正夯，像李珠珢這種有知名度的女孩又少之又少，因此推測，「這種啦啦隊她是一定會來的。」他斷言，因為各球隊一定會搶人，因此李珠珢到台灣後的薪水會很可怕。李珠珢先前抵台參加「G!POP流行音樂節」掀起旋風，狂吸大批粉絲進場一睹風采，儘管如今她已經離台，一舉一動仍備受關注，不但被網友發現，她在台灣應援時笑容滿面，回到韓國之後又回復面無表情的冰山臉，還被直擊她替隊裡的學姊們拿東西，不時要停下來等其他人先過，自己只能低著頭。事實上，李珠珢近來人氣不斷攀升，目前她的IG追蹤人數已經來到87萬人，由於比其他團員高出許多，加上韓國職棒有潛規則，啦啦隊員的人氣不能比球員還高，她的應援場次疑似被砍到剩下4場，她也曾在IG發文吐露心情：「我現在也不忍了。」還有網友發現，李珠珢因為背上有刺青，還得用膚色膠布貼起來，無法自在做自己，讓人十分心疼。