李珠珢替前輩扛包包畫面曝！低頭讓路粉絲心疼：在那環境誰會開心

張韶涵廁所門口開唱！心酸畫面曝光　粉絲傻眼：像鄉村駐演

記者許芷芸／綜合報導

▲張韶涵日前出席商演活動，有粉絲上傳當天表演片段，影片中發現「洗手間」竟在舞台旁邊，畫面曝光後讓粉絲相當傻眼，引發熱議。（圖／微博）
▲張韶涵日前出席商演活動，有粉絲上傳當天表演片段，影片中發現「洗手間」竟在舞台旁邊，畫面曝光後讓粉絲相當傻眼，引發熱議。（圖／微博）
歌手張韶涵出道至今20多年，唱紅《隱形的翅膀》、《遺失的美好》等多首膾炙人口的歌曲，近年來她將演藝事業轉往中國發展，更跨足戲劇圈演出多部熱門偶像劇。近日有粉絲上傳張韶涵在大陸商演的片段，怎料影片中表演舞台竟然在洗手間旁邊，令不少粉絲傻眼直呼：「根本是鄉村駐演」、「好Low」。

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張韶涵商演「在廁所門口唱」　粉絲傻眼：好Low

張韶涵日前出席商演活動，一連開唱多首經典歌曲，有粉絲在微博上傳當天表演片段，畫面中張韶涵身穿旗袍式上衣，紮上2顆雙丸子頭，看起來十分俏皮可愛，不過演唱舞台竟然在廁所旁邊，還大大寫著「洗手間」3個字，相當搶眼。

畫面曝光後引發熱議，不少粉絲忍不住吐槽：「相當接地氣」、「在洗手間門口唱」、「經紀人可以接靠譜一點的商演嗎？」、「主辦場地太Low了吧！」甚至有人直呼：「好像廁所引導員」、「根本是鄉村駐演」。

▲張韶涵出席商演活動，然而舞台旁邊竟貼著大大「洗手間」3個字，令粉絲忍不住吐槽主辦單位。（圖／微博）
▲張韶涵出席商演活動，然而舞台旁邊竟貼著大大「洗手間」3個字，令粉絲忍不住吐槽主辦單位。（圖／微博）
腸胃炎抱病開唱！　歌迷爆「張韶涵台上拉褲子」本人無奈回應

而先前張韶涵在中國江蘇「時光演唱會」的演出也引發爭議，因只唱了4首歌且音響效果極差，引發觀眾不滿要求退票。不僅如此，張韶涵當天表演時得了急性腸胃炎，而事後更有人發文造謠張韶涵在現場就已「拉肚子」，導致前排觀眾席臭氣熏天。對此，張韶涵工作室事後出面發聲駁斥「拉肚子」一事，並強調會針對傳播不實謠言者提出告訴。

▲張韶涵日前得急性腸胃炎開唱，卻被歌迷爆料在演唱會舞台上便溺，事後她也發聲明否認傳言，並強調將追究造謠網友的法律責任。（圖／張韶涵微博）
▲張韶涵日前得急性腸胃炎開唱，卻被歌迷爆料在演唱會舞台上便溺，事後她也發聲明否認傳言，並強調將會追究造謠網友的法律責任。（圖／張韶涵微博）

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