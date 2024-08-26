遭停權3年仍徵才！黃珊珊國會辦公室刊登2職缺　待遇條件曝光

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民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳爭議，曾任競選總幹事的立委黃珊珊遭停權3年，但仍保有不分區立委職位。而黃珊珊國會辦公室也被發現，至今仍在徵才平台刊登「法案研究員」以及「影像剪輯專員」2職缺，月薪皆為4萬元以上。從104徵才平台上可以看到，台灣民眾黨目前有14個職缺，包括黨團文宣副主任、政策會研究員、青年部活動企劃等，而黃珊珊國會辦公室也有2職缺，分別為「法案研究員」以及「影像剪輯專員」，2個職務的月薪皆為4萬元以上。黃珊珊國會辦公室法案研究員工作內容為：一、協助法案與議案、專案計畫執行管理與推動；二、協助資料建檔與資料分析工作；三、協助選民服務工作；四、協助地方活動工作；五、其他交辦事項。要求法律相關科系、銀行保險相關、政治學相關，英文能力也必須達到聽說讀寫「中等」水準。至於影像剪輯專員的工作內容則包含：一、議案質詢影片剪輯、後製；二、社群平台影片企劃製作，將議案與法案內容運用影片呈現；三、短影音製作與剪輯；四、技能需求：Canva 、CapCut 等或其他相關輔助技能