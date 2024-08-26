響尾蛇追上來了！近25場比賽狂贏20場　跟國聯西區道奇僅3場勝差

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美國職棒亞利桑那響尾蛇今（26）日客場對上波士頓紅襪，此役響尾蛇推出Merrill Kelly掛帥先發，Kelly在1局下被Triston Casas敲出全壘打，4局下又被Rafael Devers掃出一發三分砲，響尾蛇在5局上半靠著安打串連以及高飛犧牲球，一口氣追回3分，6局上半Suárez從Tanner Houck手中敲出逆轉3分砲，9局上Geraldo Perdomo再補上一發陽春砲，雖紅襪在9局下靠著Tyler O’Neill的陽春砲追回一分，但後續火力無法串聯，終場就以5:7不敵響尾蛇。響尾蛇可說是近期大聯盟最火熱的隊伍，先是橫掃馬林魚，再橫掃紅襪，近25場比賽贏下其中20場，過去12個系列賽僅輸掉1個，讓響尾蛇目前以75勝56敗排在國聯西區第二，僅落後道奇3場勝差，目前在國聯外卡排名第一。響尾蛇在對上紅襪的系列賽，3場比賽共打下23分，Suárez一人就包辦其中10分，從7月7號以來，Suárez貢獻45分打點，值得一提的是在6月結束時Suárez的打擊率僅1成96，有不少球迷呼籲響尾蛇釋出他，在賽後訪問時，Suárez表示自己非常享受這個過程，「我享受這個過程，我努力訓練並將我的所有都留在場上。」