海龍風電CO2外洩3命危！19歲男仍重度昏迷中　母心碎哭喚兒不放棄

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本月20日，彰濱「海龍離岸風電」發生工安意外，現場有56支CO2鋼瓶氣體外洩，釀17人中毒送醫，其中，38歲賴姓男子、58歲劉姓男子、19歲簡姓男子，當場無生命跡象緊急送醫，目前3人仍處於昏迷中，簡男更是還在加護病房，未脫離險竟，簡母獲知消息崩潰心碎，每天都到醫院探視，不斷呼喊兒子，不願放棄任何希望，院方也盡最大努力救治中。據了解，20日上午，彰濱「海龍離岸風電」員工裝設二氧化碳鋼瓶時，不慎發生氣體外洩，釀17人中毒送醫，分別送往濱秀、秀傳、彰基及鹿基、童綜合醫院搶救，傷勢較輕者已自行出院，其中，賴男仍處重度昏迷中；劉男意識仍然3分，瞳孔對光沒反應，院方以連續性腎臟替代治療（CVVH)洗腎中；簡男在加護病房急救，目前昏迷指數3分、仍有生命危險。對此，「海龍離岸風電」表示，發生工安氣體外洩事件之後，已立即通報警消並依照急救措施處理，迅速停止氣體外洩。後續將與承商及相關部門配合，詳細調查事件發生始末，並妥善照顧受影響人員。