遭調查官栽贓賄選！張麗善發聲了　大嘆「一粒老鼠屎壞一鍋粥」

我是廣告 請繼續往下閱讀

雲林縣調查站前調查察官陳文維被控偵辦雲林縣議員蔡咏鍀案時，教唆證人作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉買票，雲林地檢署近日依教唆偽證、洩密等罪起訴陳男。對此，張麗善今（26）日受訪時感嘆「一粒老鼠屎壞一鍋粥」，陳文維背後是不是有藏鏡人？必須再深入調查。陳文維被控2022年九合一選舉期間，因偵辦雲林縣議員蔡咏鍀賄選案，得知北港鎮長候選人蕭美文也涉賄遭調查，調查過程中，陳文維為使蔡咏鍀案順利偵辦，竟教唆證人作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，但陳文維沒料到，教唆過程全程遭錄音，調查局不久後接獲檢舉，雲林地檢署近日依教唆偽證、洩密等罪起訴陳男。對此，張麗善今日受訪搖頭表示非常的遺憾，更提及希望司法還是要讓人民有信心，能夠回歸到獨立辦案，不應該有政治立場介入，甚至不能淪為政治操作的工具。張麗善強調，相信大部分的司法人員還是秉公處理，而「一粒老鼠屎壞一鍋粥」陳文維背後是不是有藏鏡人？必須再深入調查。