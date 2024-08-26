白襪輸到脫褲！連續2季單季100敗　可能成為大聯盟史上最爛球隊　

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美國職棒大聯盟（MLB)芝加哥白襪今（26）日以4:9不敵底特律老虎後，吞下本季第100敗，成為大聯盟史上第四支在進入9月前就吞下百敗的球隊，1962年是紐約大都會成軍的第一年，同時這也是白襪隊史首次連續兩個賽季吞下百敗，在2018年吞下百敗前，今日吞敗後，白襪也成為繼1916年費城運動家後，第二支賽季前131場就吞下百敗的球隊，且白襪在本賽季還創下美聯最慘紀錄的21連敗，Liz Roscher也在報導中提到，白襪本賽季有望成為大聯盟歷史上戰績最差球隊。