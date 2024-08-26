白襪輸到脫褲！連續2季單季100敗　可能成為大聯盟史上最爛球隊　

美國職棒大聯盟（MLB)芝加哥白襪今（26）日以4:9不敵底特律老虎後，吞下本季第100敗，成為大聯盟史上第四支在進入9月前就吞下百敗的球隊，白襪接下來只要再輸6場，將追平隊史單一賽季最多敗場紀錄，本賽季還剩31場比賽，依目前的白襪的狀態和氣勢看來，將有機會追平甚至打破1962年紐約大都會所創下的現在大聯盟單一賽季最慘戰績記錄。
白襪吞下100敗 再輸6場就破紀錄
1962年是紐約大都會成軍的第一年，當年紐約大都會拿下40勝120敗，創下現代大聯盟單一賽季最慘紀錄，根據《Yahoo Sports》記者Liz Roscher報導，白襪在1961年後共有4次吞下單季百敗，分別是1970年、2018年、2023年以及今年，1970年白襪單季吞下106敗為隊史最近最差記錄，今年的白襪僅差6場就能追平紀錄。
同時這也是白襪隊史首次連續兩個賽季吞下百敗，在2018年吞下百敗前，過去40年白襪都未曾吞下過單季百敗，自從白襪老闆Jerry Reinsdorf在1981年收購球隊後，白襪已經有3個賽季吞下百敗，還有6個賽季敗場數達到90場。
今日吞敗後，白襪也成為繼1916年費城運動家後，第二支賽季前131場就吞下百敗的球隊，且白襪在本賽季還創下美聯最慘紀錄的21連敗，Liz Roscher也在報導中提到，白襪本賽季有望成為大聯盟歷史上戰績最差球隊。
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1962年是紐約大都會成軍的第一年，當年紐約大都會拿下40勝120敗，創下現代大聯盟單一賽季最慘紀錄，根據《Yahoo Sports》記者Liz Roscher報導，白襪在1961年後共有4次吞下單季百敗，分別是1970年、2018年、2023年以及今年，1970年白襪單季吞下106敗為隊史最近最差記錄，今年的白襪僅差6場就能追平紀錄。
同時這也是白襪隊史首次連續兩個賽季吞下百敗，在2018年吞下百敗前，過去40年白襪都未曾吞下過單季百敗，自從白襪老闆Jerry Reinsdorf在1981年收購球隊後，白襪已經有3個賽季吞下百敗，還有6個賽季敗場數達到90場。
今日吞敗後，白襪也成為繼1916年費城運動家後，第二支賽季前131場就吞下百敗的球隊，且白襪在本賽季還創下美聯最慘紀錄的21連敗，Liz Roscher也在報導中提到，白襪本賽季有望成為大聯盟歷史上戰績最差球隊。