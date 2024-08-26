Enzo《康熙》自爆13年前當過Lady Gaga地陪！和Makiyo包夜店招待

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▲知名造型師Enzo因癲癇發作休克，昨（25）日傳出逝世消息。（圖／Enzo臉書）

▲Enzo說Lady Gaga表示演唱會後想出去玩，Makiyo立刻預定了夜店包場。（圖／我愛貓大YT）

▲Enzo和Makiyo最後也沒有成功帶Lady Gaga去別處玩，讓主持人聽後忍不住發火吐槽。（圖／我愛貓大YT）

▲Enzo（左圖、右圖右）和Makiyo（右圖左）是認識多年的好友。（圖／Enzo臉書）

造型師Enzo過去經常在節目《康熙來了》現身，上個月剛過42歲生日的他，昨（25）日卻突然傳出死訊。而Enzo過往上節目的片段也被挖出，他除了是女星Makiyo（川島茉樹代）的好友外，過去也曾當過天后Lady Gaga（女神卡卡）來台灣時的「地陪」。Enzo曾在《康熙來了》節目上，分享自己當過Lady Gaga地陪的故事，Enzo說當年Lady Gaga出版自傳時，台灣的出版社邀請Enzo、Makiyo寫推薦序，因此才結識Lady Gaga。後來在2011年，Lady Gaga受邀來台舉行小型戶外演唱會時，也指定要見Enzo跟Makiyo，想謝謝他們，於是雙方就有短暫碰面聊天。Enzo說Lady Gaga那時候搭機來台，機場被塞爆，所以安排了「替身」走出機場讓粉絲拍照，「本尊」則是喬裝後從其他通道離開。Enzo跟Makiyo就被私下帶到Lady Gaga所在的飯店見面，雙方聊天後Lady Gaga說想在台灣的夜店玩，Makiyo立刻就訂了一家夜店，大手筆包場一個晚上。後來Lady Gaga先去演唱會彩排、表演，Enzo、Makiyo又繼續在飯店小酌，一路喝到演唱會現場，原本打算等Lady Gaga表演結束再到後台跟她聊天，帶她去台中的夜店體驗。但Enzo表示當時他跟Makiyo喝開了，Lady Gaga的經紀人突然消失，沒有幫他們帶路，最後他們被保鑣擋下，夜店狂歡的計畫也泡湯，讓Makiyo當天損失慘重，不過他們還是很開心有見到Lady Gaga本人。主持人小S、蔡康永聽完故事後就調侃，Enzo和Makiyo聽起來比較像被抽到的幸運粉絲，可以跟Lady Gaga近距離見面；Enzo發現自己的故事很荒謬後，也當場開玩笑道歉：「我真的對不起你們大家」，讓現場眾人笑翻。昨日Enzo的死訊傳出後，相識多年的好友Makiyo也相當難過，不捨在臉書發文哀悼：「Enzo RIP miss you Enzo And forever love you。」而Enzo的姊姊也出面證實，Enzo是因為在家癲癇發作才休克過世，並無外界謠傳的用藥問題，謝謝大家的關心。