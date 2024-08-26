上節目被疑拖累盧秀燕！蔡壁如表態將「知所進退」　中市府回應了

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▲蔡壁如在中天電視開網路節目「壁咚政治」，第一集就引爆民眾黨茶壺裡的戰爭。（圖／翻攝中天電視YT，2024.08.26）

台中市政顧問蔡壁如最近在網路開闢新節目，之前她積極輔選、頻上政論節目，已遭民眾向台中市政府1999檢舉，地方入士也批評她過度高調，和一向低調的台中市長盧秀燕形成強烈反差，很可能把「新老闆」提前拖進2028戰場。對此蔡壁如說，她知道一舉一動備受矚目，萬一市府要她辭去有給職市政顧問，她也不會戀棧，會知所進退。台中市政府則表示，公務人員下班時間原就可參加政黨活動，且蔡壁如發言並未涉及市府業務、損及市府形象，若是長期主持節目，恐有違《公務人員服務法》，會依銓敘部規定來調查。蔡壁如上週六在中天電視開網路節目「壁咚政治」，不僅大爆她離開中央黨部的內幕，還認為黨內「戰狼」應出戰2026年選舉，被有「戰狼小姐姐」之稱的民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡回嗆，指公務員不能插手黨務。蔡壁如今（26）日表示，自己擔任台中市政府有給職顧問，嚴守上班時間不從事公務以外行為的規定，上談話性節目或網路節目都是利用下班及假日。她在節目中提到「戰狼」，指的是凡有征戰能力的民眾黨成員，2026年都應該出來一戰，她身為黨員對黨提出一些建議，對於陳智菡的說法不想回應。蔡壁如說，最近有人透過1999向台中市政府檢舉，指她3月8日南下雲林為候選人到夜市發放玫瑰、上談話性節目是兼職，但她一向恪守《公務人員服務法》，上班時間不是在市府辦公室、就是跟隨市長行程，或參加責任區內里鄰長研習、區擴大會議或會勘，從事私人活動都是利用下班或假日時間，她也正想請教市府人事室，是否下班時間參加談話性節目等要事先報備？針對有人質疑她過度高調，會害了台中市長盧秀燕。蔡壁如表示知道自己一舉一動備受矚目，萬一市府要她辭去有給職市政顧問，她會「知所進退」、絕不戀棧，但目前最重要的是將遊戲規則搞清楚。對於有政論性節目稱，若總統選舉時蔡壁如在柯文哲身邊，民眾黨就不會有現在政治獻金帳目不清的危機，甚至懷疑柯文哲故意將蔡壁如調走，以便上下其手；蔡壁如則認為一切都是管理的問題，至少她在，大家就不敢馬虎。但即使如此，她也不會回黨中央，因為柯文哲身邊幕僚不希望她回去，柯文哲選總統時也親口對她說，身邊的人覺得她很凶、一板一眼，才派她去選立委。台中市政府人事處長沈德蘭表示，蔡壁如是機要職，具有參贊性質，平常有準時上下班，差勤也都依照規定，下班只要不違反行政中立法，可以參與政黨活動。她近日的言論是接受媒體採訪，並未涉及市政問題。人事處指出，依銓敘部規定，公務員以個人名義於公餘或請假時間參加談話性節目，且未妨礙本職業務情形下，依法未明文禁止；若持續固定主持網路節目，則可能涉及《公務人員服務法》禁止事項，已將相關規定向蔡壁如說明。