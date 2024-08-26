妹妹的LINE荒廢了！她驚覺年輕人都跳槽「這款APP」　全場超有感

社群媒體在現代越來越普及，網路已經成了各行各業的最新趨勢，人與人之間的聯繫溝通也是使用網路為主。但就有一名女網友發現，LINE在過去是許多人聯絡的重要管道，如今妹妹卻幾乎沒有在使用LINE，反而改使用IG和朋友聊天，讓她好奇「是年輕人的習慣？」貼文一出，果然許多年輕網友有感附和：「老的用賴，年輕的IG或TikTok。」
一名網友在Dcard發文表示，她發現妹妹幾乎沒有在使用LINE，也很少跳出新訊息，一問才知道，原來妹妹平時和朋友聊天都習慣使用IG，就連朋友之間的群組也是，LINE只剩下班級群組及官方帳號，讓她驚訝直呼：「有很多人這樣嗎？我自己身邊朋友主要都還是用LINE欸，還是是年輕人的習慣？」
貼文一出，不少網友留言附和，「我現在幾乎也都是在IG上聊天了，賴幾乎沒什麼在聊」、「老的用賴，年輕的IG或TikTok」。但也有人直言，「朋友間的群組用IG我好不習慣，雖然IG也有貼圖跟GIF，但和用LINE貼圖的感覺不一樣」。
另外，有網友解釋，LINE因為會使用名字，感覺上比較私人，「剛認識的朋友我會加IG，可單純傳訊息不必追蹤」，且限時動態還可以設定摯友限定，不過聊久了就會轉移到LINE上，貼圖功能也是LINE較為齊全方便。
而根據DataReportal針對台灣網路使用狀況所發布的《Digital 2024：Taiwan》分析，2024年初數位採用及使用（digital adoption and use）重點數據可見，16至64歲台灣人最常使用的社群平台，前5名分別為LINE、Facebook、Instagram、Facebook Messenger、TikTok，雖然IG較多人分享生活日常，但一般人聯繫、討論公事仍是使用LINE為主，且臉書也有許多人依舊愛用。
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貼文一出，不少網友留言附和，「我現在幾乎也都是在IG上聊天了，賴幾乎沒什麼在聊」、「老的用賴，年輕的IG或TikTok」。但也有人直言，「朋友間的群組用IG我好不習慣，雖然IG也有貼圖跟GIF，但和用LINE貼圖的感覺不一樣」。
另外，有網友解釋，LINE因為會使用名字，感覺上比較私人，「剛認識的朋友我會加IG，可單純傳訊息不必追蹤」，且限時動態還可以設定摯友限定，不過聊久了就會轉移到LINE上，貼圖功能也是LINE較為齊全方便。
而根據DataReportal針對台灣網路使用狀況所發布的《Digital 2024：Taiwan》分析，2024年初數位採用及使用（digital adoption and use）重點數據可見，16至64歲台灣人最常使用的社群平台，前5名分別為LINE、Facebook、Instagram、Facebook Messenger、TikTok，雖然IG較多人分享生活日常，但一般人聯繫、討論公事仍是使用LINE為主，且臉書也有許多人依舊愛用。