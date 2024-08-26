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韓國瑜遭綠委批「華國美學」　黃揚明揭真相：根本先射箭再畫靶

記者王德蓉／綜合報導

▲身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜指示，此次國慶要凸顯中華民國元素，卻遭綠委賴瑞隆批評不該再走回「華國美學」。（圖／資料照片）
▲身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜指示，此次國慶要凸顯中華民國元素，卻遭綠委賴瑞隆批評不該再走回「華國美學」。（圖／資料照片）
雙十國慶大典倒數計時，過去民進黨8年執政，刻意在國慶主視覺中淡化「中華民國」意象，近日身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜指示，要凸顯中華民國元素，卻遭綠委賴瑞隆批評不該再走回「華國美學」。對此，資深媒體人黃揚明指出，帶領國慶執行團隊的，其實內政部次長擔任的慶籌會秘書長，現在東西還沒設計出來，就被批「華國美學」，讓他覺得是先射箭再畫靶。

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黃揚明25日在節目《新聞大白話》指出，立法院長雖然是慶籌會主委，可執行團隊的帶領，其實是交給內政部次長擔任的秘書長，而賴瑞隆現在批韓國瑜指示凸顯中華民國元素，是讓「華國美學」回來，但實際上，執行團隊還是民進黨政府自己的團隊。

黃揚明說，過去幾屆國慶，都讓人覺得並非在過中華民國生日，而是在過「台灣國」生日，作為一個紮紮實實的中華民國派的韓國瑜，指示凸顯中華民國元素毫無懸念、沒什麼好爭執的，且現在東西還沒設計出來，就講華國美學，「我是覺得這有點先射箭再畫靶」。

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