限貸令、央行預計再出手打炒房　台經院：房市下半年態度轉謹慎

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台灣經濟研究院今（26）日公布7月景氣動向調查，製造業受到中國生產過剩競爭壓力、美國大選等原因，持平看待下半年表現。至於房市方面，受到銀行「限貸令」、政府查緝「新青安」違規，再加上央行可能祭出第七波選擇性信用管制，台灣對未來房市態度較為謹慎。台經院指出，美、歐、日2024年第二季經濟表現均略優於上季，隨著美國通膨持續下降、勞動市場緩步降溫，有助於美國聯準會（Fed）調降利率，但產業表現差異明顯，全球製造業景氣復甦力道仍不均。回到台灣，國內製造業7月製造業接單、生產與出口表現均較上月成長，其中科技貨品中的資通訊與視聽產品受到人工智慧等應用需求，年增率走高且維持高檔；傳統貨品類受到出貨天數減少及外銷仍不穩定影響，基本金屬及其製品、機械、化學品、塑膠及橡膠製品出口年增率均由正轉負。展望未來，市場仍受到中國生產過剩所引發價格競爭、美國大選結果不確定因素，使得製造廠商對下半年景氣偏向持平看待；營建業儘管受到原物料上漲及缺工問題，但隨著下半年公共工程加速推進，預算創新高，景氣有望回暖。值得一提的是，不動產在7月六都建物買賣移轉件數月增率仍有11.6%，但國內主要不動產仲介業者交易量相較於6月呈現略微降溫態勢。廠商反映，當受到銀行端出現「限貸令」，且政府嚴查「新青安」違規均造成購屋人信心受到影響；若央行再祭出第七波選擇性信用管制，將使得市場對於未來房市景氣持謹慎態度。