2024美國網球公開賽26日開打！謝淑薇女雙首戰出戰中國張帥組合　

2024美國網球公開賽，將於台灣時間今（26）日晚間11時，於紐約的美國網球協會比莉·珍·金網球中心開打，「台灣一姊」謝淑薇與比利時搭檔Elise Mertens名列女雙第2種子，謝淑薇將力拼本季與搭檔Elise Mertens聯手的第2座大滿貫金盃，同時也挑戰達成女雙「全滿貫」紀錄，首戰將面對中國張帥／法國Kristina Mladenovic組合。
謝淑薇首戰出擊 首戰將面對中國張帥組合
目前世界排名第5的謝淑薇，在去年復出後表現持續維持高檔，接連在法網、溫布頓捧起冠軍金盃；今年澳網更是包辦女雙和混雙冠軍，也再於溫布頓拍下第2座混雙冠軍。
職業生涯在大滿貫累積女雙7冠、混雙2冠，卻唯獨沒在美國網球公開賽奪冠，這次與目前世界排名第4，曾在2019年拿下這美網女雙冠軍的好友Elise Mertens聯手出擊，尋求這「全滿貫」的最後一塊拼圖。
其餘台將部分，與謝淑薇同屬籤表下半區的吳芳嫺，將攜手澳洲搭檔Olivia Gadecki，首輪強碰哥倫比亞Camila Osorio／美國Alycia Parks），若兩名台灣好手都能連闖兩關，將能在第三輪上演寶島內戰。
詹皓晴和俄羅斯搭檔Veronika Kudermetova則是列於女雙第10種子，這對台俄聯軍位於籤表上半區，首戰將遇上義大利Elisabetta Cocciaretto／丹麥Clara Tauson。
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目前世界排名第5的謝淑薇，在去年復出後表現持續維持高檔，接連在法網、溫布頓捧起冠軍金盃；今年澳網更是包辦女雙和混雙冠軍，也再於溫布頓拍下第2座混雙冠軍。
職業生涯在大滿貫累積女雙7冠、混雙2冠，卻唯獨沒在美國網球公開賽奪冠，這次與目前世界排名第4，曾在2019年拿下這美網女雙冠軍的好友Elise Mertens聯手出擊，尋求這「全滿貫」的最後一塊拼圖。
其餘台將部分，與謝淑薇同屬籤表下半區的吳芳嫺，將攜手澳洲搭檔Olivia Gadecki，首輪強碰哥倫比亞Camila Osorio／美國Alycia Parks），若兩名台灣好手都能連闖兩關，將能在第三輪上演寶島內戰。
詹皓晴和俄羅斯搭檔Veronika Kudermetova則是列於女雙第10種子，這對台俄聯軍位於籤表上半區，首戰將遇上義大利Elisabetta Cocciaretto／丹麥Clara Tauson。