2024美國網球公開賽26日開打！謝淑薇女雙首戰出戰中國張帥組合　

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▲剛結束巴黎奧運的比賽，台灣網球一姊謝淑薇本週馬不停蹄地參與美網，與老搭檔Elise Mertens出戰女雙賽事。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國網球公開賽，將於台灣時間今（26）日晚間11時，於紐約的美國網球協會比莉·珍·金網球中心開打，目前世界排名第5的謝淑薇，在去年復出後表現持續維持高檔，接連在法網、溫布頓捧起冠軍金盃；今年澳網更是包辦女雙和混雙冠軍，也再於溫布頓拍下第2座混雙冠軍。職業生涯在大滿貫累積女雙7冠、混雙2冠，卻唯獨沒在美國網球公開賽奪冠，這次與目前世界排名第4，曾在2019年拿下這美網女雙冠軍的好友Elise Mertens聯手出擊，尋求這「全滿貫」的最後一塊拼圖。詹皓晴和俄羅斯搭檔Veronika Kudermetova則是列於女雙第10種子，這對台俄聯軍位於籤表上半區，首戰將遇上義大利Elisabetta Cocciaretto／丹麥Clara Tauson。