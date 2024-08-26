MLB／Merrill敲再見轟！創大聯盟百年新紀錄　有望奪下國聯新人王

MLB聖地牙哥教士今（26）日迎戰紐約大都會，教士怪物新人Jackson Merrill在9局下敲出再見轟，助教士3:2擊敗大都會，根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，Merrill本季在9局或之後擊出5發追平或再見轟，比今年大聯盟所有選手還要多2發，成為名符其實的「關鍵先生」Merrill目前繳出2成88打擊率、130支安打、19轟，OPS.807，被視為國聯新人王最大黑馬之一。
此役大都會在4局上靠著J.D. Martinez的陽春砲先馳得點，7局上Mark Vientos再補上一發陽春砲，大都會2:0領先，教士在8局下靠著Jurickson Profar的兩分砲追平比數，9局下大都會換上守護神Edwin Díaz，三振Jake Cronenworth後，面對Merrill時一顆失投滑球被逮中，Merrill掃出左外野方向再見轟，助教士擊敗大都會。
心臟夠大顆 Merrill寫下大聯盟百年新紀錄
本季目前為止Merrill在9局或之後共敲出5發追平或再見轟，成為1961年以來，21歲以下球員單季最多的紀錄，超越1929年由Mel Ott所創下的紀錄。
Merrill目前在130支安打和72分打點，在今年所有新秀中排名第一，WAR值3.3也是所有新秀中最高，Merrill也被視為除了Paul Skenes外，本賽季國聯新人王最有利的競爭者之一，若最終由Merrill拿下新人王，他將成為繼1987年的Benito Santiago以後，首位贏得國聯新人王的教士球員。
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心臟夠大顆 Merrill寫下大聯盟百年新紀錄
本季目前為止Merrill在9局或之後共敲出5發追平或再見轟，成為1961年以來，21歲以下球員單季最多的紀錄，超越1929年由Mel Ott所創下的紀錄。
Merrill目前在130支安打和72分打點，在今年所有新秀中排名第一，WAR值3.3也是所有新秀中最高，Merrill也被視為除了Paul Skenes外，本賽季國聯新人王最有利的競爭者之一，若最終由Merrill拿下新人王，他將成為繼1987年的Benito Santiago以後，首位贏得國聯新人王的教士球員。