MLB／Merrill敲再見轟！創大聯盟百年新紀錄　有望奪下國聯新人王

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MLB聖地牙哥教士今（26）日迎戰紐約大都會，教士怪物新人Jackson Merrill在9局下敲出再見轟，助教士3:2擊敗大都會，此役大都會在4局上靠著J.D. Martinez的陽春砲先馳得點，7局上Mark Vientos再補上一發陽春砲，大都會2:0領先，教士在8局下靠著Jurickson Profar的兩分砲追平比數，9局下大都會換上守護神Edwin Díaz，三振Jake Cronenworth後，面對Merrill時一顆失投滑球被逮中，Merrill掃出左外野方向再見轟，助教士擊敗大都會。本季目前為止Merrill目前在130支安打和72分打點，在今年所有新秀中排名第一，WAR值3.3也是所有新秀中最高，Merrill也被視為除了Paul Skenes外，本賽季國聯新人王最有利的競爭者之一，若最終由Merrill拿下新人王，他將成為繼1987年的Benito Santiago以後，首位贏得國聯新人王的教士球員。