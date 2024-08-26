昔自誇「陳定南進化版」　醫轟柯文哲：連侯友宜都不比上！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨陷入假帳風波，而黨主席柯文哲同樣捲入三大案未平息，如今又傳出捧著4300萬現金購入位於立院附近商辦，再度引發熱議。對此醫師楊斯棓提及過去柯文哲自誇是「陳定南進化版」，如今卻被抓包拿選舉補助款三分之二拿來自用、置產，難怪愈選愈有錢，怒轟連侯友宜都比不上，「憑什麼自比陳定南？」對於民眾黨與柯文哲近來風波不斷，楊斯棓提及柯文哲去年還有臉說自己是「陳定南進化版」，今日被抓包後也坦言拿三分之二選舉補助款來自用、置產，難怪愈選愈有錢。楊斯棓痛批​，柯文哲連侯友宜都比不上，（侯友宜全數回捐國民黨，沒有挪為個人名下財產），憑什麼自比陳定南？並提及陳定南選舉，往往是花自己的錢，有人捐10萬元被退9萬元，意思意思收1萬用在選舉開銷，而有人想捐40萬元，陳定南則是一塊錢都不收，最後甚至賣掉天母的別墅來因應選舉開銷。