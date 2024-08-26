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PLG／5年NBA資歷洋將登台！富邦勇士簽中鋒威希　新賽季4洋將到齊

記者林之越/綜合報導

▲臺北富邦勇士宣布，和美國籍中鋒威希（Jeff Withey）簽約，威希擁有5年NBA資歷與歐洲聯賽經驗，預計於9月初抵台，成為富邦新賽季4洋將的其中1人。（圖／富邦勇士提供）
▲臺北富邦勇士宣布，和美國籍中鋒威希（Jeff Withey）簽約，威希擁有5年NBA資歷與歐洲聯賽經驗，預計於9月初抵台，成為富邦新賽季4洋將的其中1人。（圖／富邦勇士提供）
臺北富邦勇士洋將補強第四彈，今（26）日正式宣佈與美國籍中鋒威希（Jeff Withey）簽約！現年34歲，身高213公分、體重109公斤，擁有5年NBA資歷與歐洲聯賽經驗，他將首度來台加盟勇士，預計於9月初抵台，攜手團隊共創佳績。

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留下5年NBA資歷　曾征戰各國聯賽

威希在2013年投入NBA選秀，以第39順位被波特蘭拓荒者選中，隨後交易至紐澳良鵜鶘，在NBA待過5個賽季，分別效力紐奧良鵜鶘、猶他爵士、達拉斯獨行俠，2018年轉戰土耳其一級聯賽，接著至德國、以色列、西班牙、韓國KBL等聯賽闖蕩，職籃經歷相當豐富，其中在以色列聯賽中，場均可貢獻13.8分、10.7籃板、2.6阻攻，投籃命中率6成15。

對於威希的加入，勇士總教練許晉哲表示，「威希在進攻端有外線投射能力，在防守端有阻攻，擁有5年NBA資歷，同時是名具有團隊意識的球員，與勇士團隊球風相符，希望他的加入能捍衛勇士禁區，增添球隊的禁區優勢。

新賽季4洋將到位　赴日打交流賽

勇士新賽季洋將陣容由金恩（Nick King）、沃特斯（Brandon Walters）、漢米爾頓（Jordan Hamilton）、威希組成。8月30日勇士將飛往日本與神戶鸛鳥、滋賀湖泊進行交流賽，屆時漢米爾頓將隨隊前往，也會是他首度與團隊搭配。4位新洋將預計於9月全數到位，一同備戰新球季。

▲富邦勇士新洋將沃特斯，跟洋將金恩是前隊友，在台灣再度相逢。（圖／富邦勇士提供）
▲富邦勇士新洋將沃特斯，跟洋將金恩是前隊友，在台灣再度相逢。（圖／富邦勇士提供）

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