以色列遭黎巴嫩真主黨轟炸　北部城市房屋損毀影像首度曝光

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以色列與黎巴嫩真主黨於當地時間24日深夜進行交火，以色列國防軍宣稱掌握真主黨準備發射火箭彈，先發制人摧毀武器，真主黨則宣稱成功轟炸以色列軍事情報基地，以色列不認。不過，以色列北部城市阿克里(Acre)成為真主黨轟炸波及的地區，有民眾房屋因此受損。根據路透報導，目前以色列和真主黨正透過中間人進行溝通，以防止局勢進一步升級；美國方面對以色列的襲擊表示支持，但也警告勿引發全面性戰爭。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）表示，以色列希望在北部地區達成外交解決方案，並與美國國防部長奧斯丁通話討論了夜間襲擊事件，據Axios 新聞網站報導，奧斯丁下令兩個美國航母打擊群留在該地區。真主黨宣稱成功轟炸以色列特拉維夫北部的格里洛特基地（Glilot base），這裡是以色列國防軍8200精英情報單位的所在地，靠近摩薩德總部，但以色列軍方否認這項消息。真主黨向以色列發射的320枚火箭彈，雖多數被鐵穹攔截，或落在空曠區域，仍有地區遭到波及，根據以色列時報報導，以色列北部沿海城市阿克里的民宅遭到攔截後的殘骸彈片擊中，造成一位民眾受傷，亦有一發火箭彈疑似擊中了以色列北部郊區馬諾特（Manot），引發了小規模的森林火災。遭受火箭彈波及的畫面也隨之曝光，可看到建築物部分搭建結構因此掉落，窗戶玻璃嚴重爆裂，現場凌亂不堪。