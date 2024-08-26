嘉義出租套房命案！男疑遭玻璃割斷動脈亡　現場疑有打鬥跡象

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26日清晨，嘉義市消防局獲報，某出租套房一名28歲的侯姓男子，疑遭玻璃割傷血流不止，救護人員趕抵時，侯男右手肘動脈疑割斷大出血，發現時已無生命跡象，明顯死亡未送醫，警方初步勘驗，現場疑有打鬥痕跡、且留有大片血跡，目前正鎖定關係人追查中。據了解，今天清晨1時許，套房承租人曾姓男子表示，接獲友人黃姓男子透過微信電話告知，侯男疑似在家遭玻璃割傷，曾男返家後，赫然發現侯男倒臥床上，床鋪、地板及客廳留有大片血跡，且落地窗破損，急忙通報警消，但救護人員趕抵時，侯男已明顯死亡，未送醫。警方調查，侯男右手手肘內側有傷口，疑似傷及大動脈導致大出血，且現場疑似有打鬥痕跡，目前遺體已被送往嘉義市立殯儀館，將依規定被請檢方相驗釐清死因。另外，當時通報的黃男人就在案發現場，且因案通緝中，將事情告知曾男後，黃男隨即與友人搭車離去，目前去向不明，警方持續追查黃男行蹤，釐清事發經過。