柯文哲買商辦跟1.2億豪宅有關？四叉貓曬地圖：打造200公尺生活圈

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民眾黨主席柯文哲今（26）日遭踢爆，早在今年5月10日就豪砸4300萬元現金「秘密買房」，地點就在鄰近立法院跟黨部的中正區林森南路10號3樓商辦，且該筆錢就是今年選總統時的選舉補助款，柯文哲稍早受訪時證實。對此，網紅「四叉貓」劉宇曬出照片，直言柯文哲在立法院周邊打造「200公尺生活圈」，難怪陳佩琪要在辦公室跟立法院之間找房。柯文哲今天遭踢爆，5月以現金4300萬購置濟南大樓3樓商辦，且該筆錢就是今年選總統時的選舉補助款，柯文哲受訪時證實，選舉補助款參照其他黨的慣例，選舉補助款3分之1歸中央黨部、3分之2歸個人，參考其他以前總統候選人例子，「我們是用那個錢去設一個辦公室、長期要用的」，且是個人辦公室。對此，四叉貓稍早在臉書貼出辦公室、豪宅與立委辦公室三處在地圖上的相對位置，表示這是柯文哲的「200公尺生活圈」，且濟南大樓、立院研究大樓兩地車程甚至只要1分鐘。四叉貓指出，柯文哲購入濟南大樓作為個人辦公室，陳佩琪先前傳出去看的1.2億豪宅「元利群英」，以及立院研究大樓，剛好就在一直線，從立院走路到濟南大樓僅210公尺。四叉貓直言，「難怪佩琪姊要在個人辦公室跟立法院之間找房，原來是為了打造這麼舒適的生活圈。」