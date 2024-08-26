獲1.1億補助款！柯文哲認7380萬進口袋　賴、侯全捐出

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民眾黨主席柯文哲今（26）日遭爆捧著4300萬現金購入立院附近商辦，作為個人使用，再度引發熱議，對此柯文哲坦承此事，並提及選舉補助款「參照他黨慣例」三分之二歸個人，本次柯文哲選舉補助款拿了1億1071萬3980元，若以三分之二計算為7380萬9320元，而賴清德與侯友宜選舉補助款分別為1.6億與1.4億，皆分文未取、全數捐出。總統大選結束後，依照票數賴清德、侯友宜與柯文哲選舉補助款分別為1.6億元、1.4億元與1.1億元。賴清德方面分文未取、全數捐出，並分為公益及公共使用、提供給創黨黨員弱勢照顧及年輕黨工出國深造三等份使用。侯友宜方面，同樣分文未取，選舉補助款回捐國民黨，並由中央黨部統籌規畫，也將會建議中央如何妥善規畫，來照顧更多弱勢並讓年輕人更關心公共事務。而柯文哲方面，則是在今日坦言，選舉補助款「參照他黨慣例」三分之二歸個人、三分之一歸黨中央。而本次拿到1億1071萬3980元補助款，若以三分之二計算，為7380萬9320元入袋。