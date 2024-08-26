不滿自費裝刷卡機！「50輛遊覽車包圍交通部」工會痛批被當提款機

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交通部日前公告自明（2025）年6月起要求遊覽車裝具有駕駛識別功能設備，以紀錄司機工時，避免疲勞駕駛釀意外。然而，裝設刷卡機費用卻需由遊覽車業者自行吸收引發不滿，新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會今（26）日號召近50台遊覽車包圍交通部，痛批交通部將遊覽車當提款機，並提出5點訴求，揚言若政府不正視，將不排除發起更大型抗爭活動。交通部今年7月中預告修正「汽車運輸業管理規則」，明年6/1起，全台1.4萬輛遊覽車強制裝具有駕駛識別功能設備，並且介接到指定資訊平台，可即時掌握遊覽車及駕駛行車動態，除了避免駕駛超時情況，也用以掌握何人駕駛，若未裝設，將可處以9000元到90000元不等罰鍰。但規定宣布後，引發遊覽車司機不滿，新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會今日號召50輛遊覽車集結在交通部外圍慢速繞行，司機及家屬到場抗議，大喊「官商勾結、交通部失職失能」等口號，並高舉苛政擾民、圖利廠商的布條及手牌。同時，新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會聯合發出5點訴求，包含GPS由業者自主管理，遇到重大肇事由公司提供完整資訊，拒絕強迫安裝以「安全」為名，行「詐騙」之嫌，卻無實質用處的刷卡機。並要求遊覽車工時以勞基法變形工時（彈性工時）管理，落實司機「確實」教育訓練，強化職業道德及術科課程，取消不透明的公司評鑑制度。新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔指出，目前已裝設GPS可以紀錄工時，交通部要求強制安裝刷卡機，每台裝機費5000元到5500元不等，每個月還要再收650元到850元的管理費，痛批此政策根本把遊覽車當提款機，非常不合理。許景翔表示，刷卡機甚至有一顆攝影鏡頭，講話影像都會被錄下來，嚴重侵犯司機隱私，質疑違反憲法侵害人民自由財產權。因此，司機們才會如此嚴重反對，而且交通部推行政策前，也沒有找過業者討論溝通。他強調自己不反對裝設刷卡機，但若要裝設應該將遊覽車納入大眾運輸，並由交通部全額補助，而不是一直剝司機的皮，也期望GPS回歸司機自主管理，若發生重大事故就回歸監理站管理。