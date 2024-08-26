李亦伸專欄／NBA新格局！塞爾提克、雷霆爭天下　LBJ、Curry凋零

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▲奧克拉荷馬雷霆以「SGA」Shai Gilgeous-Alexander領軍，新球季有機會獨步西區。（圖／美聯社／達志影像）

▲ Joel Embiid健康狀況，將左右七六人的戰績。（圖／美聯社／達志影像）

▲達拉斯獨行俠球星Luka Doncic+Kyrie Irving的組合帶動，才能成就未來。（圖／美聯社／達志影像）

ESPN最新NBA賽季預測，。西區雷霆展現強大優勢跟東區塞爾蒂克相似，ESPN非常專業，塞爾蒂克和雷霆確實有可能是新賽季東、西區最強大球隊，不論是上季戰績、球隊陣容天賦深度，都遠在同區球隊之上，更關鍵是核心主力球星都在27-32歲當打之年，沒有老化和體能、板凳深度問題。塞爾蒂克今夏完全沒有補強，兩大巨星Jayson Tatum和Jaylen Brown都很年輕，還有上升空間，關鍵配角Jrue Holiday、Derrick White、Kristaps Porzingis都在生涯顛峰，角色球員Sam Hauser、Al Horford、Payton Pritchard都很實用堪用，完美默契、奪冠經驗、上季例行賽64勝，無懈可擊。雷霆補進兩名防守、籃板尖兵，七呎籃板防守苦工Isaiah HartenStein、196公分3D後衛Alex Caruso。Caruso是後場防守大鎖，不佔球權，HartenSrein防守一流、籃板拚勁過人，七呎身高極具優勢，兩大補強讓上季西區戰績第一雷霆更有底氣和上升空間。76人期待Paul George加入，跟Tyrese Maxey、Joel Embiid組成超級三巨頭，建立完美默契。板凳後衛Eric Gordon、Reggie Jackson，苦工前鋒Querschon Yabusele，籃板中鋒Andre Drummond，小前鋒Caleb Martin都能為76人注入強大能量。從陣容天賦深度來看，76人幾乎沒有缺陷。Joel Embiid如果例行賽能至少健康出賽70場，季後賽很健康，那麼東區就有可能變天。放走Isaiah Hartenstein，五個首輪籤交易換來籃網前鋒Mikal Bridges，尼克正在打造一支防守至上、無限換防、速度一流、充鐵血玩命「防守軍團」。Jalen Brunson、Josh Hart、Donte DiVincenzo、Mikal Bridges、OG Anunoby、Miles McBride，將組成NBA最快最悍防守後場，搭配2-3名禁區鋒線。可以確定尼克新賽季會更鐵血、更玩命、更激情，但球隊戰績、戰力會不會再提升，再看看吧。公鹿例行賽+季後賽贏球唯一關鍵就是Giannis Antetokounmpo能不能保持健康，只要Giannis健康，公鹿就是爭冠級別球。公鹿最大困境還是傷病，Khris Middleton、Damiam Lillard都得在新賽季打出更健康賽季和表現，跟Giannis、團隊建立默契。外線射手Gary Trent Jr.和小前鋒Taurean Princes加入公鹿，厚實板凳深度和武器，公鹿低調補漏，卻很完美。今年夏天灰狼幾乎沒有補強，如果撿進37歲老前鋒Joe Ingles也算補強的話。走了Kyle Anderson，來了Joe Ingles，灰狼需要一些運氣，我是沒有那麼看好灰狼今年還能打進西決。補了198公分射手Klay Thompson，簽下198公分小前鋒Naji Marshall，Spencer Dinwiddie拿低薪重回老東家，獨行俠後場更擁擠，獨行俠需要更多武器、天賦，但獨行俠最終還是要靠Luka Doncic+Kyrie Irving的組合帶動，才能成就未來。Jason Kidd看你表演，祝好運。金塊戰力、戰績只會下滑，不會上升，這是我給金塊評價。金塊今夏再流失Kentavious Caldwell Pope、Reggie Jackson兩名主要輪換後衛，這兩人位置、功能都不是Russell Westbrook能力、技術可以填補。