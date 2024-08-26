張穎穎爆料張蘭「帶球上位」搞定汪小菲爸！網挖她自傳：全對應上

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▲張穎穎先是開嗆汪小菲為「濫情無能巨嬰」，接著爆張蘭「帶球上位」。（圖／張穎穎微博）

▲張穎穎接著指出張蘭無數次要掐汪小菲，就為了逼他爸爸回家，母子倆互動有如肥皂劇。（圖／張穎穎微博）

▲有粉絲挖出張蘭自傳書《我的九條命》，發現內容與張穎穎爆料全都對應上。（圖／微博）

汪小菲與大S（徐熙媛）離婚後，雙方多次隔空在網路上互撕，前婆婆張蘭也多次加入戰局，公開嗆聲大S一家。原以為汪小菲與台灣網紅Mandy（馬筱梅）結婚後，戰火會就此平息，沒想到張蘭日前又出面指控汪小菲舊愛張穎穎過去和大S勾結害汪小菲，讓張穎穎氣得跳出來大罵。昨（25）日晚間張穎穎發文爆料張蘭當年「帶球上位」，而有人將張蘭的自傳《我的九條命》內容翻出，驚訝直呼：「內容全都對應上！」昨（25）日晚間，張穎穎在微博上發文，她先是開嗆汪小菲為「濫情無能巨嬰」，接著爆料：「他爸爸當時有訂婚妻子，媽媽帶球上位，無數次他媽媽要掐他，就為了逼他爸爸回家呢，大家可憐可憐他們吧。」張穎穎還透露母子倆的相處有如狗血肥皂劇：「他倆經常對著電話互搧巴掌」。貼文瞬間登上熱搜，其中有人質疑張穎穎爆料內容的真實性，便將張蘭的自傳《我的九條命》內容翻出，當中張蘭自爆自己與汪小菲的爸爸剛開始戀愛時，對方有個藕斷絲連的女友，更坦言當時他們感情不錯，只是礙於家人反對才分開。張蘭在自傳中寫道：「趁此機會，我展開了熱情的攻勢，對他好，對老人好，沒事兒就去他家幹活兒，很快就贏得準婆婆的認可」，之後張蘭與汪小菲爸爸交往4年後結婚，且當時她也已經懷有身孕。張蘭在自傳中的內容與張穎穎所說的「帶球上位」此事不謀而合，粉絲看了忍不住驚呼：「張蘭老太婆的自傳《我的九條命》裡面她自己寫的，結合穎穎的爆料，這下全都對應上了」。