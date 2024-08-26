「前元祖少奶奶」偷情人夫要賠錢了！正宮再提4點嗆她未見悔悟

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▲張書維聲明稿。（圖／張書維提供）

女星安晨妤的前夫是元祖食品少東張劭緯，因此外界稱她為「元祖少奶奶」，兩人離婚3年，安晨妤被爆出和已婚傅姓醫師發展婚外情，遭到正宮張書維提告，最後安晨妤和傅姓醫師被判賠30萬元，可上訴，但安晨妤不認，表示「已經提告刑事誣告」，對此張書維今（26）日發出聲明，透露直到目前為止，沒有收到安晨妤的道歉。安晨妤年初被爆出與已婚傅姓醫師婚外情，兩人透過交友軟體認識，即便知道男方有妻兒，但仍與他發展如情侶般的關係，不過安晨妤否認不倫，強調「本人也曾飽受婚姻第三者之苦，絕無可能重蹈覆轍」，並要求張書維道歉，張書維則是提出3點聲明，「已備具相關證據，依法提出侵害配偶權之侵權行為損害賠償訴訟。」最後傅姓醫師和安晨妤判賠30萬元，可上訴，安晨妤不認，表示「已經提告刑事誣告」。對此，張書維透過律師發表4點聲明，指出經過司法證明，安晨妤確實破壞她的家庭，想起4年前安晨妤面對控訴，還曾自清「家庭破裂，受傷最大的便是孩子」，如今被害人卻成為加害人。最後張書維表示，安晨妤明知故犯，至今未有一聲道歉，「現在本人只祈既同為受婚姻破裂所苦之人，安晨妤女士能重拾昔日仗義所言，莫再傷害本人與本人家人，己所不欲、勿施於人。」聲明稿謹代當事人張書維女士聲明如後：一、安晨妤女士插足本人婚姻、破壞本人家庭等情，業經司法判決昭明真相，事證亦於判決書上一一指明。對於安晨妤女士無視司法資源有限，不斷以對於本人提起刑事告訴之方式，企圖消耗、拖垮本人經濟，本人深感遺憾。二、遙想2020年安晨妤女士曾針對通姦罪違憲一事，向媒體控訴「這算什麼啊？那每個人以後都可以在外面偷吃」、「要是爸爸這樣，是要叫小孩跟著學嗎？」、「當婚姻失去法律保護也會更加脆弱，一旦家庭破裂，受傷最大的便是孩子」等語，當時替受外遇創傷女性憤慨發言之景仍歷歷在目，如今被害人成為加害人，倍感不勝唏噓。三、安晨妤女士明知傅先生為本人配偶，卻恣意介入本人家庭生活，甚至企圖以過往訴訟經驗逃脫法律的制裁，儘管事證歷歷，審理期間仍不斷以荒誕謊言掩蓋事實，欲將傅先生外遇之過強加於本人身上，一舉一動均加深本人婚姻破裂之苦。四、遑論官司期間，安晨妤女士未有一聲道歉，豈料經司法判決仍未見悔悟，現在本人只祈既同為受婚姻破裂所苦之人，安晨妤女士能重拾昔日仗義所言，莫再傷害本人與本人家人，己所不欲、勿施於人。張書維楊雅勻 律師興望法律事務所2024年8月26日