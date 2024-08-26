林延鳳再爆柯文哲商辦自用說謊　疑當「包租公」有其他公司登記

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲今（26）日爆出使用選舉補助款，用全現金4300萬元購置濟南大樓商辦，登記在他個人名下。民進黨台北市議員林延鳳中午又繼續踢爆，該商辦現仍有其他公司登記，並非柯文哲稍早宣稱自用，質疑他藉此當起「包租公」。民進黨台北市議員林延鳳今早召開記者會，踢爆柯文哲早在今年5月就以個人名義購入鄰近立法院的濟南大樓3樓商辦，而且全現金4300萬元支付、無貸款，質疑錢從哪裡來？柯文哲隨後受訪時也坦承，選舉補助款有3分之2歸個人，用來設置個人辦公室。柯文哲愛將陳智菡也解釋，個人補助款「就是給候選人使用支配」，過去柯也說過，會把個人補助款大部分給黨務使用，其它部分也會做個人規劃。不過，林延鳳中午再度踢爆，據民眾提供內容，柯文哲新購置的商辦仍有一間「先發興業股份有限公司」登記，質疑柯文哲除了將選舉補助款化作房產之外，還進而「收租」當起「包租公」。林延鳳指出，據經濟部「商工登記公示資料查詢服務」資料顯示，該地址「先發興業股份有限公司」早在2000年就已登記在此，證明柯文哲的「個人辦公室」純屬東窗事發後的辯解，並非事實。此外，民眾黨中央日前已對外表示，民眾黨黨部將全部遷往柯文哲辦公室現在所在位置台玻大樓，林延鳳表示，柯文哲根本打從心底就想留在台玻大樓辦公，「否則為何6月媒體採訪黨部搬遷新聞時，柯或其幕僚並未公布他5月買進的所謂『辦公室』？」；她進一步分析，柯不太可能無償提供自宅供私人企業使用「一定是租賃關係」，柯簡直是將「選舉補助款」當成自己私人的聚寶盆。林延鳳表示，據房仲網公布周邊大樓三房租金行情，月租金可達6萬4500元，租金報酬率達2.1%，柯文哲若當「包租公」不僅增值保本，更有租金收益，這種總統候選人的選舉補助款用法，真是令人嘆為觀止。