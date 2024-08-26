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不用裝窮真能買豪宅！牙醫抱「輝達股票」24年　狂賺5億身價翻倍

記者賴禹妡／綜合報導

▲美國一名70歲牙醫伍茲，靠著輝達股票，在24年間賺進台幣5.2億元。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國一名70歲牙醫伍茲，靠著輝達股票，在24年間賺進台幣5.2億元。（圖／美聯社／達志影像）
民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風暴持續延燒，妻子陳佩琪又被發現曾去看市價1.2億元豪宅，柯文哲則直言，夫妻倆都是台大醫生，購買1億元的房子並不困難，「不用裝窮，本來就買得起」，但仍飽受外界質疑。然而在同樣高房價的美國，就有一名70歲牙醫伍茲（Jim Woods），靠著輝達（Nvidia）股票，在24年間賺進台幣5.2億元，讓眾人驚呼：「原來真的不用裝窮，也能買豪宅！」

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輝達財報即將在本週公布，外媒《華爾街日報》就特地訪問多名長期持有輝達股票的投資者，其中一名70歲的伍茲就透露，他早期認為半導體在未來會蓬勃發展，一直在市場中尋找會成長的小規模公司，並在2000年砸了6.5萬美元（約新台幣209萬元）買進250股輝達。

▲輝達執行長黃仁勳（圖／記者陳明中攝，2024.6.2）
▲伍茲發現黃仁勳從台灣移民到美國後，曾在肯塔基州居住一段時間，他正好就是當地人，因此覺得十分親切。（圖／記者陳明中攝）
伍茲買進輝達股票後，以股息「錢滾錢」，再加上股票分割，如今已持有12.4萬股，價值約1604萬美元（約新台幣5.2億元）。他表示，除了看好輝達前景，還存在一種情感連結，因為創辦人黃仁勳從台灣移民到美國後，曾在肯塔基州居住一段時間，他正好就是當地人，因此覺得十分親切。

伍茲也坦言，輝達是一支很難掌握的股票，若不願意與它一起經歷起落波動，就無法享受豐厚報酬。雖然伍茲過去24年從沒賣股，近期卻因稅務考量，考慮減少部分持股並轉投短期公債，但他也強調，絕對不會清空輝達持股。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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