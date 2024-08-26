不用裝窮真能買豪宅！牙醫抱「輝達股票」24年　狂賺5億身價翻倍

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▲伍茲發現黃仁勳從台灣移民到美國後，曾在肯塔基州居住一段時間，他正好就是當地人，因此覺得十分親切。（圖／記者陳明中攝）

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風暴持續延燒，妻子陳佩琪又被發現曾去看市價1.2億元豪宅，，但仍飽受外界質疑。然而在同樣高房價的美國，就有一名70歲牙醫伍茲（Jim Woods），靠著輝達（Nvidia）股票，在24年間賺進台幣5.2億元，讓眾人驚呼：「原來真的不用裝窮，也能買豪宅！」輝達財報即將在本週公布，外媒《華爾街日報》就特地訪問多名長期持有輝達股票的投資者，其中一名70歲的伍茲就透露，他早期認為半導體在未來會蓬勃發展，一直在市場中尋找會成長的小規模公司，伍茲買進輝達股票後，他表示，除了看好輝達前景，還存在一種情感連結，因為創辦人黃仁勳從台灣移民到美國後，曾在肯塔基州居住一段時間，他正好就是當地人，因此覺得十分親切。伍茲也坦言，輝達是一支很難掌握的股票，若不願意與它一起經歷起落波動，就無法享受豐厚報酬。雖然伍茲過去24年從沒賣股，近期卻因稅務考量，考慮減少部分持股並轉投短期公債，但他也強調，絕對不會清空輝達持股。