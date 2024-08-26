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墾丁遊客10年間崩跌7成！台灣人「2主因」不回訪：飛泰國日本更值

記者潘毅／綜合報導

▲台灣的「國境之南」墾丁近年深陷遊客人潮銳減的挑戰，外界將主因歸咎當地住宿、飲食的價格過高。（示意圖／屏東縣府提供）
▲台灣的「國境之南」墾丁近年深陷遊客人潮銳減的挑戰，外界將主因歸咎當地住宿、飲食的價格過高。（示意圖／屏東縣府提供）
台灣的「國境之南」墾丁近年深陷遊客人潮銳減的挑戰，外界將主因歸咎當地住宿、飲食的價格過高。2014年時，墾丁一共吸引了837萬遊客人次，但到去年只剩下262萬人次，逐年崩跌已達7成，也讓網友不禁好奇「10年來跌7成，怎麼搞的？」貼文立刻引起熱議。

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▲2014年墾丁的各個觀光景點，一共吸引了837萬遊客人次。（圖／取自墾丁國家公園）
▲2014年墾丁的各個觀光景點，一共吸引了837萬遊客人次。（圖／取自墾丁國家公園）
「國境之南」輝煌不再！墾丁遊客數10年間持續銳減

一位鄉民在論壇PTT上發起討論，「墾丁遊客流量10年來跌7成，怎麼搞的？」因為實際查詢墾丁國家公園官網的統計資料，發現在2014年，墾丁吸引了837萬6708人次到訪，7月暑假旺季單月就吸引高達87萬人次前往觀光，而隔一年的墾丁2015年遊客數，也依舊高達808萬298人次。

但到了2016年，墾丁的遊客開始銳減至583萬4294人次，隨後開始逐年下滑，2023年全年只剩下262萬6451人次，而2024年截至7月，累積遊客人次為132萬，暑假旺季7月也只吸引26萬4843人次，全年遊客人次預計只能與去年持平。

▲2024年已經過了一半，墾丁在7月暑假旺季指吸引26萬4843人次的觀光客。（圖／取自墾丁國家公園）
▲2024年已經過了一半，墾丁在7月暑假旺季指吸引26萬4843人次的觀光客。（圖／取自墾丁國家公園）
而墾丁的遊客從10年之前2014年的837萬人次，到去年銳減至262萬，短短十年之間逐年大幅下滑，也讓網友不禁好奇，「台灣其他景點都還沒這麼慘，墾丁是怎麼搞成這樣？」

貼文曝光後，立刻有一大票旅客坦言，除了交通問題以外，疫情結束後到日本、泰國等地旅遊更好玩的地區出遊，若將住宿價差扣掉機票錢，也不一定會比國旅貴，因此紛紛感嘆回應，「我窮，只能出國玩」、「一樣的交通時間，坐飛機都到沖繩了，當然出國玩」、「當地住宿太貴，景點又沒贏國外，要追求愉悅當然飛出國，飛泰國日本更值」、「都已經辛苦開車去墾丁了，超累還要被當盤子」。

▲許多遊客到墾丁必去的白沙灣。（圖／翻攝GoogleMaps）
▲許多遊客到墾丁必去的白沙灣。（圖／翻攝GoogleMaps）

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