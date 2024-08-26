66歲瑪丹娜現況曝光！雙頰凹陷、嘴唇豐滿　牽小38歲鮮肉男友度假

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▲瑪丹娜66歲生日前後幾天，一連在IG貼出多張美照，但突起的顴骨和凹陷的臉頰被質疑是醫美做太多。（圖／瑪丹娜IG）

▲許多瑪丹娜的粉絲認為她還是相當火辣，身材一點都沒退步。（圖／瑪丹娜IG）

▲瑪丹娜（左圖右）和男友（左圖左）最近也到義大利度假慶生，感情看起來穩定又恩愛。（圖／瑪丹娜IG）

66歲美國「流行女皇」瑪丹娜（Madonna）以創新又前衛的音樂、造型著稱，作風一向特立獨行又大膽的她，對自己容貌的完美度也有極高的追求。8月剛過完66歲生日的瑪丹娜，就在社群平台上曬出多張美照，包含她和小38歲鮮肉男友到義大利度假的照片，但瑪丹娜「全新升級」的五官讓不少粉絲認不出來，異常豐滿的嘴唇和凹陷的臉頰掀起外界討論。8月16日生日的瑪丹娜在Instagram上曬出多張美照，祝自己生日快樂。只見一頭金髮的瑪丹娜造型依舊相當亮麗，穿著各種華服拍照，身材火辣，肌膚也沒有一絲皺紋，看不出歲月刻畫的痕跡。但凍齡的瑪丹娜卻也讓外界質疑是不是整形過度，因為瑪丹娜的嘴唇、額頭都相當豐滿，臉頰的凹陷也非常誇張，顴骨突起的高度和過往容貌有明顯差異。有粉絲理解瑪丹娜為了永保青春做出的選擇，紛紛留言稱讚「妳永遠都這麼火辣」、「哪時候才要推出新作品呢」、「看起來一點都不像60多歲」。但也有網友無情開酸瑪丹娜：「妳是動過頭了嗎」、「好驚人的臉｣、「肉毒桿菌讓她看起來離墳墓更遠」、「看起來像漫畫裡做很多壞事的人」。瑪丹娜無懼外界對她容貌的批評，8月中她還被拍到和28歲的足球員小男友阿基姆．莫里斯（Akeem Morris）到義大利度假慶生，雖然兩人相差38歲，但依舊甜蜜熱戀，瑪丹娜也不介意分享照片放閃；她曾透露，兩人是在2022年拍攝雜誌時認識，但他們今年7月才公開承認戀情，不確定交往時間多久，不過目前看起來感情十分穩定。