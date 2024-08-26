籃籃曝光李多慧「中文手寫信」　字體像小學生粉絲笑暈：很有誠意

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▲籃籃曝光李多慧寫給她的信。（圖／翻攝自籃籃Threads）

來自南韓的啦啦隊女神李多慧，自從去年來台發展後，不僅人氣水漲船高，就連中文也都進步許多，還接下綜藝節目主持，啦啦隊好友籃籃（籃靖玟）在社群平台PO出一張李多慧的中文手寫信，許多很難的國字都寫得出來，內容告白籃籃「能遇見你這樣的朋友，我真的很幸福。」可見好交情。李多慧去年來台發展時一句中文都不會說，每次出席活動都還有翻譯跟隨，現在她不但能簡單對答，甚至還會寫中文！籃籃在Threads上曝光李多慧寫給她的信，看起來是寫在紙箱上，「TO籃籃公主，寶貝，生日快樂！能遇見你這樣的朋友，我真的很幸福。我們以後也要一直在一起，永遠幸福。你是個好人，無論在哪裡都會閃耀，很多話想說，但沒有空間了，完蛋了，愛你」，雖然字跡很像小學生，但就連「寶」、「耀」、「樂」她都會寫，讓粉絲驚訝，「多慧中文進步好多啊」、「太厲害了吧這個中文能力」、「看來是真愛了」。由於籃籃先前被爆是雙面人，形象受到打擊，不少網友看了李多慧寫給她的告白信後，也替她加油，「要繼續相信，你真的很棒」、「觀眾會繼續支持你的」、「不管經歷多少風波，都要友誼長存」。李多慧近期已經正式定居台灣，居住地就在台北，談起房價，她坦言台北的租金水平與首爾的江南區相當，與江南的生活成本也相差不少，不過在台灣租房居然有附帶家具，她笑稱這一點倒是與家鄉有所不同，她也時常在IG分享熱舞短片，雖然每次都只有幾秒，但火辣身材和陽光笑容，再配上她精湛的舞技，每次影片PO出都會引來廣大討論。