新青安買房潮壓不住！國銀房貸餘額破10.6兆　月增連3月破千億　

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政府推新青安貸款，引爆買房熱潮，政府打政策越打越高，銀行房貸接近滿水位，央行出手要求銀行總量管控不動產貸款，避免授信過度集中在不動產力，銀行放款也趨謹慎保守，甚至祭出「限貸令」等因應，不過，根據金管會統計，今（2024）年7月底本國銀行房貸餘額已衝破10.6兆元，並已連續3個月每月增加超過千億元，年增率更來到10.84%，也刷新史上最大增幅。雖然政府努力打炒房，但本國銀行房貸餘額從今年初突破10兆元大關後，就一路往上衝，並已連3個月每月都增加千億元以上，其中5月單月增加1236億元、6月增加1063億元、7月也增加1162億元，房貸餘額更突破10.6兆元，來到10兆6035億元。若加計建築融資授信餘額將達到14兆3232億元，月增1350億元，也是31個月來單月增額最大，年增8.85%更寫近2年新高。其實，銀行不動產放款也是有限制的。根據銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的30%，銀行多半把28％設為警戒區。根據金管會統計，截至今年7月，達28％以上的銀行家數共有5家，也因為越來越多銀行快達到28%警戒線，因此，市場開始傳出銀行祭出「限貸令」，甚至延後撥款、提高利率等因應。不僅如此，央行也擔心銀行放款過度集中於不動產，央行總裁楊金龍親自與34家銀行「喝咖啡」，要求銀行自主總量管控，並提交改善報告，也讓市場更加風聲鶴唳。不過，對於銀行有沒有「限貸令」，財金部會都強調「沒有」。金管會調查後指出，銀行多表示沒有「限貸令」，只是基於風險控管，近來不動產放款集中度較高因素，審核作業較嚴謹，加上近期案件量也較大，客戶可能不耐久候，才會認為貸不到款。至於市場更傳有些銀行要求貸款要搭配理財產品，金管會說，目前沒有收到相關陳情。另外，財政部國庫署長陳柏誠則說，銀行受理房貸本來就要審慎評估，目前政策對新青安等無自有住宅的一般民眾，沒有影響，新青安會繼續辦理。