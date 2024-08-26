小學開學用品清單！小一買文具重點　老師最討厭款式：眾狂點頭

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▲不少小學生的橡皮擦都不是用完的，不是弄丟就是越玩越小塊，建議可以多買幾塊備用。（圖／Shutterstock）

▲功能多、太過酷炫或是圖案花俏的鉛筆盒都很容易讓小學生分心。（圖／取自Dcard）

全台高中、國中、小學將在8月30日開學，對於第一次上小學的孩子來說，從幼兒園跨入小學，不只孩子的作息、環境出現大轉變，對家有小一新鮮人的爸媽來說，也是面對一個全新的挑戰關卡，光是採買開學必備文具就是一大難關，《NOWnews》整理一份小一新生必買「小學開學用品清單」，爸媽走一趟文具店快速買齊，其中橡皮擦一向是小孩最容易弄丟的文具冠軍，採買時可多入手幾個備用。8月30日是小學的開學日，將有一批小一新生加入校園，新生家長開始焦慮該如何準備孩子的開學文具。根據小一聯盟FB社團有經驗的家長分享，建議小一家長依照各班老師的「購買清單」再出手，不用急著先買，至於最基本的鉛筆和橡皮擦，款式多，該怎麼挑選也成為小一家長討論的話題之一，有經驗的家長表示：「便宜好用才是重點」，尤其橡皮擦容易被玩到不見，一次多買幾顆囤起來備用。鉛筆、橡皮擦款式相當多，有小學老師建議，文具用品、鉛筆盒盡量不用卡通圖案款式，避免小孩上課分心拿起來把玩。對小學新鮮人來說，實用度遠高於造型可愛，建議家長選擇簡單、不花俏、且「沒有機關」的鉛筆盒，像是質感佳、容量大的布質鉛筆袋或是塑膠鉛筆盒都是首選。避免「鐵製鉛筆盒」，因為不少孩子會不小心將鉛筆盒掃落到地上，鐵盒摔在地上的巨大聲響容易使小孩受到驚嚇與分心。至於鉛筆的選擇，，筆芯色都要深一點，但不可使用自動鉛筆，因小一的孩子，手的力道還不是控制得很好，筆芯容易斷，或是自動鉛筆故障，可能會讓孩子分心處理自動鉛筆，影響到上課。另外，三角形、六角形、洞洞筆都有家長推薦，可以幫助小孩握筆，可愛有造型的橡皮擦可以通通先收起來，有經驗的家長大多認為選擇「便宜好用」就好，因為孩子的橡皮擦通常不是用完的，大多是遺失，或是玩到變小塊。因此可以一次多買幾顆囤起來備用。，建議放在家裡使用。姓名貼很重要，建議「所有」東西都要貼，，如果和同學混在一起也比較方便找尋，可增加文具存活機率。尺以15公分、尺面刻度清晰、可以輕鬆辨別0.1公分的款式為主，有些學校老師則會特別交代要選擇透明的款式。許多爸媽在挑選粉蠟筆、色鉛筆、彩色筆時，最常詢問店員24色、36色、48色甚至72色，買哪一種才夠小孩使用？，且實際上會用到的顏色不需要這麼多。如果學校老師沒有指定，建議加買色鉛筆12色、粉蠟筆和彩色筆24色就足夠使用，未來如果需要更多顏色，可以買迷你規格的多色組合來補充。其他文具如安全剪刀、膠水、白膠、雙面膠等，這類用品選擇較為單純，採買上沒什麼困難，讓爸媽較傷腦筋的是孩子在校收納空間有限，不像家中可以收在抽屜或工具盒裡，建議可以善用A5或B5尺寸的網格式拉鍊袋，在校收納好美勞工具，降低遺失的可能性。◾鉛筆盒：3~5支鉛筆、橡皮擦1~2個、15公分直尺、彩虹筆◾文具：墊板、膠水、剪刀、彩色筆◾餐袋：水壺、兩個隔熱碗、筷子、湯匙◾其他：衛生紙、雨衣、姓名貼、牙膏、牙刷、口罩、字典