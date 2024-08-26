高雄3星級飯店傳命案！42歲男子倒臥房內床鋪　友人進房驚見屍體

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26日上午，高雄市某3星級飯店傳出命案，一名42歲蔡姓男子陳屍房內，倒臥房間床上，警消獲報趕抵，確認無生命跡象，明顯死亡未送醫，詳細案情還需進一步釐清。據了解，死者蔡男的43歲林姓友人表示，昨天請對方開車載他去監理站辦事，未料今天卻遲遲聯繫不上，因此直接到飯店找人，房務人員協助開門後，林男驚見蔡男倒臥床上，無呼吸心跳，急忙報警處理。警方初步調查，蔡男為毒品列管人口，於25日入住飯店，遺體初步檢視無明顯外傷，研判無外力介入情形，後續將依規定報請檢方相驗，以釐清死因。