中國恢復赴馬祖旅遊　交通部：樂見陸客來台、強調對等尊嚴推觀光

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中國日前宣布恢復辦理福建居民赴馬祖旅遊簽註，對此，交通部代理部長陳彥伯表示，樂見陸客來台，而且很歡迎，相關旅行業者也做好兩岸後續交流。但同時強調，兩岸後續交流秉持對等尊嚴、健康永續，並視兩岸情勢滾動檢討。陳彥伯今（26）日出席「Uber Eats 安全第一、全面安心記者會」，會前受訪被問及中國福建恢復赴馬祖旅遊一事，他表示，交通部樂見陸客來台，而且很歡迎，相關旅行業者也做好兩岸後續交流。並強調秉持兩岸觀光對等尊嚴、健康永續，在整體兩岸情勢發展做滾動式檢討，並推動兩岸旅遊。此外，交通部前部長李孟諺因婚外情上任僅短短92天就卸任，明日正好是總統賴清德執政第100天，被問及李孟諺卸任前是否有交辦重要事項？陳彥伯表示，交通部是一個團隊，整體運作各部門都秉持專業在工作上努力。雖目前有人事異動，但都以服務不中斷精神推動交通部業務，後續也會聚焦安全、永續、科技等核心業務，希望能將台灣打造成便捷、安全、創新的行旅環境。