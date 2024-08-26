快訊／柯文哲認了選舉補助款3分之2歸自己　用來設自用辦公室

中國恢復赴馬祖旅遊　交通部：樂見陸客來台、強調對等尊嚴推觀光

記者魏妤庭／台北報導

▲中國日前宣布恢復辦理福建居民赴馬祖旅遊簽註，對此，交通部代理部長陳彥伯表示，樂見陸客來台，但強調兩岸後續交流秉持對等尊嚴、健康永續。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.02.13）
▲中國日前宣布恢復辦理福建居民赴馬祖旅遊簽註，對此，交通部代理部長陳彥伯表示，樂見陸客來台，但強調兩岸後續交流秉持對等尊嚴、健康永續。（圖／記者鄭宏斌攝，2022.02.13）
中國日前宣布恢復辦理福建居民赴馬祖旅遊簽註，對此，交通部代理部長陳彥伯表示，樂見陸客來台，而且很歡迎，相關旅行業者也做好兩岸後續交流。但同時強調，兩岸後續交流秉持對等尊嚴、健康永續，並視兩岸情勢滾動檢討。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳彥伯今（26）日出席「Uber Eats 安全第一、全面安心記者會」，會前受訪被問及中國福建恢復赴馬祖旅遊一事，他表示，交通部樂見陸客來台，而且很歡迎，相關旅行業者也做好兩岸後續交流。並強調秉持兩岸觀光對等尊嚴、健康永續，在整體兩岸情勢發展做滾動式檢討，並推動兩岸旅遊。

此外，交通部前部長李孟諺因婚外情上任僅短短92天就卸任，明日正好是總統賴清德執政第100天，被問及李孟諺卸任前是否有交辦重要事項？陳彥伯表示，交通部是一個團隊，整體運作各部門都秉持專業在工作上努力。雖目前有人事異動，但都以服務不中斷精神推動交通部業務，後續也會聚焦安全、永續、科技等核心業務，希望能將台灣打造成便捷、安全、創新的行旅環境。

中國開放赴馬祖旅遊、金門將跟進　業者籲政府鬆綁禁團令促觀光

兩岸觀光露曙光？李孟諺曝福建踩線團若赴馬祖　將視為某程度善意

福建赴馬祖踩線團喊卡！至今無下文　觀光署強調「歡迎立場沒變」

福建赴馬祖踩線團突喊卡！交通部喊話「歡迎態度不變」會盡力協助

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載